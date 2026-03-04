Mondial 2026: David Pagou écarte Serge Daura

À cent jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, les choix du sélectionneur camerounais sont scrutés de près. David Pagou a rendu publique une liste de trente joueurs évoluant localement, convoqués pour un stage programmé du 6 au 10 mars à Yaoundé en préparation des FIFA Series organisées en Australie, une sélection qui suscite des réactions.

Cette convocation se limite aux footballeurs engagés dans le championnat national, principalement en Elite One. Les objectifs affichés sont d’évaluer les éléments du vivier local en vue d’une éventuelle intégration dans le groupe élargi en amont du Mondial, et de préparer les deux rencontres amicales prévues : Cameroun–Australie le 27 mars et Cameroun–République de Chine le 31 mars.

La liste se compose de quatre gardiens, onze défenseurs, dix milieux et cinq attaquants, traduisant la volonté du sélectionneur de sonder une large partie du réservoir local.

Convocation ciblée sur le championnat national

L’absence de Serge Daura, récent Ballon d’Or national, est au centre des discussions sur les réseaux sociaux. Le staff technique justifie son omission par un manque de rythme en compétition au sein de son club, selon les explications fournies.

Les internautes sont partagés : certains réclament la convocation automatique du Ballon d’Or quel que soit son temps de jeu actuel, tandis que d’autres approuvent la position de Pagou, estimant que seuls les joueurs en rythme compétitif doivent être retenus à l’approche d’une phase finale. Depuis son sacre, le temps de jeu de Daura a diminué et sa gestion de carrière fait l’objet d’interrogations dans la presse sportive camerounaise, selon les informations relayées.

Deux joueurs de moins de vingt ans font leur première apparition dans un rassemblement national : Rony Baliag Nougi et un autre espoir de moins de 20 ans. Pagou semble ainsi vouloir injecter de la jeunesse et de la profondeur dans l’effectif. Baliag Nougi s’est notamment distingué en Elite One cette saison par sa polyvalence et ses capacités de dribble dans les espaces réduits ; un bon stage à Yaoundé pourrait lui valoir une place dans la liste élargie pour le Mondial.

Du côté des clubs, l’Aigle Royal de la Menoua est le mieux représenté avec trois joueurs retenus. L’AS Fortuna de Mfou, le Canon de Yaoundé et le Coton Sport de Garoua suivent avec deux joueurs chacun. En revanche, la Colombe Sportive du Sud, championne en titre, n’a aucun élément présent dans cette sélection, un choix assumé par le sélectionneur.

Le Cameroun figure parmi les sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, dont l’organisation est conjointe entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le tournoi débute en juin, laissant au staff environ trois mois pour finaliser l’effectif. Les FIFA Series de mars constituent la dernière fenêtre internationale avant la composition définitive : les deux matches serviront de test pour les cadres habituels (qui seront convoqués séparément) et pour les joueurs locaux en quête d’une surprise.

Sur les réseaux sociaux, les réactions alternent entre soutien et colère : certains saluent le courage du sélectionneur d’écarter un Ballon d’Or et d’ouvrir des opportunités à de jeunes inconnus, tandis que d’autres estiment que, à trois mois du Mondial, l’expérimentation comporte des risques.