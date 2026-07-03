Mondial 2026: Cristiano Ronaldo voit le Portugal battre l’Espagne

À quelques jours du choc entre l’Espagne et le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo affiche sa confiance. Le capitaine lusitanien estime que la Seleção a les armes pour faire tomber la Roja qu’il considère pourtant comme l’un des principaux prétendants au sacre.

Cristiano Ronaldo ne part pas battu d’avance. À l’approche du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne, le capitaine de la Seleção s’est montré confiant quant aux chances de son équipe de créer la surprise. S’il reconnaît que la Roja figure parmi les grands favoris pour remporter le tournoi, l’attaquant portugais s’attend avant tout à une confrontation très disputée entre les deux voisins de la péninsule Ibérique.

Les deux sélections ont validé leur billet pour les huitièmes de finale au terme de prestations convaincantes. L’Espagne a dominé l’Autriche (3-0), tandis que le Portugal a renversé la Croatie (2-1) au terme d’une rencontre intense. À quelques jours de ce duel très attendu, Cristiano Ronaldo a insisté sur la préparation de son équipe et sur sa parfaite connaissance de son adversaire.

« Nous serons prêts. Nous les connaissons très bien », a déclaré le quintuple Ballon d’Or. Avant d’ajouter : « L’Espagne fait partie des favoris pour remporter cette Coupe du monde. C’est un match très équilibré et nous verrons ce qui se passera. »