BENIN WEB TV

Mondial 2026: Cristiano Ronaldo voit le Portugal battre l’Espagne

À quelques jours du choc entre l’Espagne et le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo affiche sa confiance. Le capitaine lusitanien estime que la Seleção a les armes pour faire tomber la Roja qu’il considère pourtant comme l’un des principaux prétendants au sacre.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
66vues
Mondial 2026: Cristiano Ronaldo voit le Portugal battre l’Espagne
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Cristiano Ronaldo ne part pas battu d’avance. À l’approche du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne, le capitaine de la Seleção s’est montré confiant quant aux chances de son équipe de créer la surprise. S’il reconnaît que la Roja figure parmi les grands favoris pour remporter le tournoi, l’attaquant portugais s’attend avant tout à une confrontation très disputée entre les deux voisins de la péninsule Ibérique.

Les deux sélections ont validé leur billet pour les huitièmes de finale au terme de prestations convaincantes. L’Espagne a dominé l’Autriche (3-0), tandis que le Portugal a renversé la Croatie (2-1) au terme d’une rencontre intense. À quelques jours de ce duel très attendu, Cristiano Ronaldo a insisté sur la préparation de son équipe et sur sa parfaite connaissance de son adversaire.

« Nous serons prêts. Nous les connaissons très bien », a déclaré le quintuple Ballon d’Or. Avant d’ajouter : « L’Espagne fait partie des favoris pour remporter cette Coupe du monde. C’est un match très équilibré et nous verrons ce qui se passera. »

Articles liés

Mondial 2026 : pari gratuit Argentine – Cap-Vert, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Argentine – Cap-Vert, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Australie – Égypte, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Australie – Égypte, faites votre pronosticAllemagne: Julian Nagelsmann quitte son poste, la Fédération allemande ouvre la porte à Jurgen KloppAllemagne: Julian Nagelsmann quitte son poste, la Fédération allemande ouvre la porte à Jurgen KloppMondial 2026: l’Argentine et Messi face au Cap-Vert, le Ghana contre la Colombie, le programme de ce vendrediMondial 2026: l’Argentine et Messi face au Cap-Vert, le Ghana contre la Colombie, le programme de ce vendredi

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV