Mondial 2023 (F): «Sur le papier ça paraît injouable», Gabriel Zabo avant Cameroun-Portugal

Le sélectionneur de l’équipe féminine du Cameroun, Gabriel Zabo, s’est exprimé sur le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2023. Et pour le technicien local, les Lionnes Indomptables ont hérité d’un groupe relevé.

Eliminé par le Nigéria en quart de finale de la CAN féminine 2022, qualificative pour le Mondial 2023 en Australie & Nouvelle-Zélande, le Cameroun n’est pas encore exclu de cette compétition de la FIFA. Les Lionnes Indomptables ont toujours une chance de retrouver le tournoi.

Et cela passe par les fatidiques rencontres des barrages. Un mini tournoi pour lequel l’instance faîtière du foot mondial a dévoilé la composition des groupes. C’est au cours d’un tirage au sort effectué vendredi. Un tirage qui a placé la sélection camerounaise dans le groupe A, composé du Portugal et de la Thaïlande.

Deux obstacles pas insurmontables pour les Lionnes Indomptables qui vont se frotter à des équipes jamais qualifiées pour la compétition. Les Thaïlandaises ont été éliminées au premier tour lors de l’édition 2019. Quant aux Portugaises, elles restent sur un parcours médiocre au dernier Euro avec un petit point au compteur.

Face à la presse locale, Gabriel Zabo a réagi à ce tirage qui sonne comme un piège pour les Camerounaises. Et le sélectionneur national a assuré que ses filles feront le nécessaire pour remporter la victoire face à ces équipes mieux loties dans le dernier classement FIFA, dévoilé jeudi. «Une poule très difficile car les deux équipes sont devant nous au classement FIFA. Sur le papier ça paraît injouable, mais par rapport à ce que ces équipes présentent, nous avons notre mot à dire», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Actucameroun.

Et de poursuivre: «Ce sont des équipes qu’on connaît. Nous allons étudier leurs forces et leurs faiblesses. Nous allons essayer de capitaliser ce que nous avons lors de la dernière CAN et améliorer notre jeu offensif car défensivement nous étions plutôt bien».

Trois tickets en jeu

A noter que l’autre représentant africain dans ces barrages, le Sénégal, a hérité d’une poule plus clémente. Les Lionnes de la Téranga partagent le groupe B avec le Chili et Haïti. Le groupe C regroupe le Panama, le Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Taiwan. Les trois vainqueurs de ces barrages rejoindront les 27 équipes déjà qualifiées plus les deux pays hôtes (Australie et Nouvelle-Zélande) pour la phase finale de la compétition qui se déroulera du 20 juillet au 20 août.

The groups are set! 🔢🫡



The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022