Mondial 2023 (F): Cameroun-Portugal, Sénégal-Chili, le tirage au sort des barrages

La FIFA a effectué ce vendredi le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde féminine 2023. Un tirage qui n’a pas du tout été clément pour les équipes africaines.

Dernière chance pour la qualification en phase finale de la Coupe du monde féminine Australie & Nouvelle-Zélande 2023, les barrages de la compétition auront lieu du 17 au 23 février 2023. 10 équipes à travers la planète vont prendre part à ce mini tournoi. Et ce vendredi, la FIFA a effectué le tirage au sort des barrages. Un tirage qui a placé les représentants africains dans des groupes assez relevés.

En effet, le Cameroun, quart de finaliste de la CAN féminine 2022, est logé dans le groupe A. Les Lionnes Indomptables vont croiser les crampons avec le Portugal et la Thaïlande. Deux obstacles pas insurmontables pour les Camerounaises qui vont se frotter à des équipes jamais qualifiées pour la compétition. Les Thaïlandaises ont été éliminées au premier tour lors de l’édition 2019. Quant aux Portugaises, elles restent sur un parcours médiocre au dernier Euro avec un petit point au compteur.

Egalement en course, le Sénégal a, de son côté, hérité d’une poule abordable. Les Lionnes de la Téranga se mesureront à Haïti dans le groupe B. En cas de victoire, les Sénégalaises défieront le Chili dans une ultime bataille pour le billet qualificatif. A noter que le groupe C regroupe le Panama, le Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Taiwan. Les trois vainqueurs de ces barrages rejoindront les 27 équipes déjà qualifiées plus les deux pays hôtes (Australie et Nouvelle-Zélande) pour la phase finale de la compétition qui se déroulera du 20 juillet au 20 août.

The groups are set! 🔢🫡



The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022

Les quatre chapeaux pour le tirage au sort des phases de groupe du Mondial féminin 2023:

Jeudi, la FIFA a dévoilé les chapeaux devant servir à la composition des groupes. Les six meilleurs nations au monde suivant le dernier classement mondial sont logés dans le chapeau 1. Il s’agit des Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne. Ces pays sont rejoints par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les hôtes du tournoi. Chacune de ses équipes est tête de série, ce qui lui offre un tirage plus clément, à priori.

Relégués à la huitième place dans le classement FIFA, conséquence de leur défaite face à la Norvège (0-2), mardi, en amical, les Pays-Bas figurent dans le chapeau 2 aux côtés du Canada, du Brésil, du Japon, de la Norvège, de l’Italie, de la Chine et de la Corée du Sud. Le chapeau 4 comprend les quatre représentants de l’Afrique à ce tournoi: le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Zambie, en plus des Philippines et de trois équipes à déterminer à l’issue des barrages. A noter que le tirage au sort des phases de groupe est prévu au 22 octobre à Auckland.

La composition des chapeaux pour la phase de groupe du Mondial 2023 féminin:

Chapeau 1: Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne.

Chapeau 2: Canada, Pays-Bas, Brésil, Japon, Norvège, Italie, Chine, Corée.

Chapeau 3: Danemark, Suisse, République d’Irlande, Colombie, Argentine, Vietnam, Costa Rica, Jamaïque.

Chapeau 4: Nigeria, Philippines, Afrique du Sud, Maroc, Zambie, barragiste (groupe A), barragiste (groupe B), barragiste (groupe C).