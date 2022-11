Mondial 2022: zéro victoire, 2 buts, le bilan catastrophique des équipes africaines après la 1ère journée

L’Afrique a encore été une nouvelle fois à la traine avec un bilan minable pour sa première sortie à la Coupe du monde 2022.

Le niveau de cette Coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar est-il trop élevé ou l’Afrique a-t-il régressé en terme de talent? En tout cas, l’aventure des équipes africaines dans ce Mondial qatari ne présage rien de bon.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Fifa Coupe du Monde Angleterre - - USA Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran Fifa Coupe du Monde Brésil 2 0 Serbie Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana

A l’issue des matchs de la première journée, le continent draine un bilan catastrophique de zéro victoire pour deux buts marqués. Des réalisations signées André Ayew et Osman Bukari, auteurs des deux buts des Black Stars, lors de la défaite du Ghana face au Portugal (2-3), jeudi soir.

Le bilan détaillé fait état de 3 défaites pour 2 nuls et 6 buts encaissés. Un tableau noir certes, mais il convient de souligner quelques aspects qui plaident en faveurs des représentants du continent. D’abord, ce n’est que la première journée et tous sont encore qualifiables pour les huitièmes de finale.

Secondo, aucun pays africain n’a hérité d’un groupe abordable excepté le Sénégal qui loge dans la poule A aux côtés des Pays-Bas, de l’Equateur du Qatar, hôte du tournoi. Locataire du Groupe H, le Ghana a comme adversaire le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud. Le Cameroun n’est pas non plus épargné avec les Lions Indomptables qui croiseront les crampons avec le Brésil de Neymar et Vincius Junior. Idem pour la Tunisie que la France, championne en titre, attend au tournoi.

De gros morceaux qui pourraient jouer sur la psychologie des joueurs qui pourraient perdre leurs moyens, à l’instar de la première mi-temps des Black Stars contre la formation lusitanienne où les hommes du sélectionneur Otto Addo ont préféré défendre alors qu’ils avaient les qualités pour aller titiller la bande à Cristiano Ronaldo.

Tertio, le Sénégal (battu 2-0 par les Pays-Bas) et le Ghana ont affronté l’adversaire le plus coriace de leur groupe respectif. Le Maroc a tenu tête à la Croatie (0-0), vice-championne du monde et considérée comme le favori du groupe F. L’autre équipe magrébine, la Tunisie, a également fait jeu égal avec le Danemark qui partait favori dans cette rencontre (0-0).

Pas totalement excusables

«On les a peut-être trop respectés par moment», confiait le sélectionneur marocain Walid Regragui à BeIn sport après le match nul contre la Croatie. Un constat qui résume parfaitement la situation des cinq représentants africains dans ce premier round.

Car en dehors de la qualité de l’adversaire, les différentes rencontres ont montré que les Africains pouvaient créer la surprise. Le résultat du match Portugal-Ghana aurait pu en être autrement si les Black Stars attaquaient la première période avec l’envie de faire la différence.

Dominateur pendant une bonne partie de la rencontre, le Cameroun pouvait remporter son match contre la Suisse, mais les hommes de Rigobert Song ont brillé par leur inefficacité dans les 16 mètres adverses. Même situation chez les Marocains où Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et consorts ont vendangé les nombreuses occasions crées.

Les chances de qualification des Africains

Ce vendredi, le Sénégal affronte le Qatar, qui a démontré un très faible niveau contre l’Equateur (0-2), et les champions d’Afrique doivent l’emporter pour s’offrir une «finale» contre la Tri.

Deuxième du groupe D, la Tunisie entre en scène samedi avec un match contre l’Australie. Une rencontre à la portée des Aigles de Carthage qui doivent prendre ses trois premiers points dans ce tournoi contre cette équipe considérée comme la plus faible dans cette poule.

Dimanche, le Maroc livrera sans doute l’un de ses grands matchs de son histoire. Les Lions de l’Atlas se frotteront à la Belgique, en tête du groupe F après sa victoire contre le Canada (1-0). A défaut d’une victoire, les hommes de Walid Regragui doivent au moins arracher le point du nul pour ne pas donner son billet pour les phases à élimination directe aux Diables Rouges.

Enfin lundi, le Cameroun tentera de relancer son tournoi face à la Serbie, battue par le Brésil (0-2), alors que le Ghana se mesurera à la Corée du Sud, auteur d’un match décevant contre l’Uruguay (0-0).