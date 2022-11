Mondial 2022 – USA: Christian Pulisic est allé à l’hôpital

Héros de la victoire des Etats-Unis contre l’Iran (1-0) ce mardi soir, Christian Pulisic s’est blessé durant la rencontre. Le joueur de Chelsea a dû rejoindre un hôpital pour faire évaluer son état.

Ce mardi soir, le groupe B de la Coupe du monde 2022 a également livré son verdict. Au bout d’une prestation maîtrisée, les Etats-Unis ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale, après leur victoire (1-0) contre l’Iran. Christian Pulisic a inscrit l’unique but de la partie pour délivrer les siens.

Malheureusement, l’attaquant de 24 ans s’est blessé lors de l’action menant à son but. Le milieu offensif a percuté de plein fouet le portier iranien, Alireza Beiranvan, et a mis plusieurs minutes à se relever. Après s’être remis, il a finalement cédé sa place à la pause. Le coup reçu par le buteur de Chelsea était suffisamment grave puisqu’il a rejoint dans la foulée un hôpital afin de réaliser quelques tests et de passer des examens de santé. Le joueur a été visiblement touché à l’abdomen.

La sélection américaine n’a pour le moment donné aucune nouvelle sur l’état du joueur. Toutefois, elle espère que son leader offensif aux 55 sélections pourra tenir sa place pour affronter les Pays-Bas samedi (16h, GMT+1)) en huitièmes de finale. Une absence de l’attaquant de Chelsea serait un très gros dur pour la team USA, tant il est important dans le jeu de son équipe.