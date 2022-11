Mondial 2022: un quatuor arbitral 100% africain pour France-Australie

L’arbitre sud-africain Victor Gomes a été désigné par la FIFA pour diriger la rencontre entre la France et l’Australie dans le groupe D. Il sera assisté par trois autres arbitres du continent.

Championne du monde en titre, la France va faire son entrée en lice dans cette 22è édition de la Coupe du monde mardi prochain contre l’Australie dans le groupe D. Une rencontre qui sera dirigée par un quatuor arbitral 100% africain, comme l’a révélé la FIFA ce dimanche via ses réseaux sociaux.

Ainsi, l’arbitre sud-africain Victor Gomes sera le juge de ce duel entre les Bleus et les Socceroos. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs officiels du continent africain arbitrera son premier match en Coupe du monde. Et pour sa grande première, il sera accompagné de son compatriote Zakhele Siwela et du Lésothien Souru Phatsoane. La Rwandaise Salima Radhia Mukansanga sera quant à elle la quatrième arbitre de ce match.

Pour rappel, la France va entamer la défense de son titre avec plusieurs absents. En plus des forfaits, actés plus tôt, de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, ou encore Christopher Nkunku, les Bleus vont également disputer le tournoi sans Karim Benzema, qui a dû déclarer forfait samedi soir après une nouvelle blessure à l’entraînement. De son côté, l’Australie devra faire sans son attaquant Martin Boyle (29 ans) pour la compétition. Le joueur d’Hibernian s’est blessé au genou et a été remplacé par Marco Tilio.