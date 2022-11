Mondial 2022: Tunisie – Australie, les compos officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce samedi avec un duel entre la Tunisie et l’Australie, comptant pour la 2e journée du groupe D (11h, GMT+1). Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Lors du première journée dans ce groupe D, la Tunisie avait obtenu le point du match nul contre le Danemark, après une prestation accomplie. Cette fois-ci, contre les Socceroos, les Aigles de Carthage devront chercher coûte que coûte la victoire pour faire un pas de géant vers la qualification en huitièmes de finale. En face, l’Australie a été massacrée par la France (1-4) lors de sa première sortie et va tenter de lancer sa campagne en Coupe du monde contre les Tunisiens.

Pour ce duel, le sélectionneur Tunisien a opté pour un 3-4-3 avec Aymen Dahmen dans les cages derrière Dylan Bronn, Yassine Meriah et Montassar Talbi. Naïm Sliti et Youssef Msakni accompagnent Issam Jebali en attaque. De leur côté, les Socceroos s’articulent en 4-3-3 avec Mathew Ryan dans les buts. Aaron Mooy est positionné comme sentinelle auprès de Riley McGree et Jackson Irvine. Mitch Duke est placé en pointe aux côtés de Mathew Leckie et Craig Goodwin.

Les compos officielles

Tunisie : Dahmen – Bronn, Meriah, Talbi – Dräger, Shkiri, Laïdouni, Abdi – Sliti, Jebali, Msakni

Australie : Ryan – Karacic, Rowles, Souttar, Behich – McGree, Mooy, Irvine – Leckie, Duke, Goodwin