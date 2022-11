Mondial 2022: Toni Kroos sera commentateur pour une chaîne allemande

Toni Kroos et son frère vont commenter certains matchs du Mondial 2022 sur Magenta TV. La chaîne allemande a annoncé la nouvelle ce lundi sur ses réseaux sociaux.

Après avoir annoncé sa retraite internationale, il y a déjà un moment, Toni Kroos n’a logiquement pas été retenu sur la liste de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2022, dont le coup d’envoi est prévu le 20 novembre prochain. Toutefois, le milieu de terrain du Real Madrid sera impliqué dans la messe du football mondial. En effet, l’allemand et son frère commenteront certains matchs de la compétition pour la chaîne payante Magenta TV.

Les deux frères Toni et Felix Kroos, qui animent ensemble un podcast dans lequel ils parlent de football intitulé Einfach mal Luppen, vont commenter les deux demi-finales et la finale de la Coupe du monde pour la chaîne allemande. Ils rejoignent donc le grand casting XXL de Magneta TV pour le tournoi au Qatar, déjà composé des légendes Michael Ballack et Javi Martinez.

Toni Kroos aura donc l’occasion de commenter les matchs de la Nationalmannschaft, si elle atteint le dernier carré. Pour y arriver, les hommes de Hansi Flick devront déjà se sortir du groupe composé de l’Espagne, du Costa Rica et du Japon.