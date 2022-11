Mondial 2022: Thibaut Courtois fracasse la Belgique après la défaite contre l’Egypte

Le gardien de but de la sélection belge, Thibaut Courtois, a sermonné ses coéquipiers après la défaite contre l’Egypte (1-2) en amical, vendredi. Le Portier du Real Madrid ne voit pas les siens aller loin au Mondial 2022 avec cette prestation.

Pour son dernier match avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), la Belgique s’est inclinée face à l’Egypte. Opposés en effet aux Pharaons vendredi, dans un match amical disputé au Koweït City, les Belges ont été battus sur le score de 2-1. Malgré pourtant une entame explosive avec une lourde frappe de Batshuayi qui est venue s’écraser sur la barre transversale, les Diables Rouges vont s’effondrer face aux assauts des Egyptiens, matérialisés par Mostapha Mohamed et Trezeguet.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Une cuisante défaite qui a fait enrager Thibaut Courtois à la fin de la rencontre. Dans des propos rapportés par RTL Info, le gardien de but de la sélection belge a prévenu les siens qu’ils ne dépasseront pas le premier tour avec cette prestation.

« On n’a pas besoin de jouer des matchs pour s’améliorer, c’est tactique, tu analyses ça sur les images et les entraînements. Tu peux jouer bien, jouer mal, ça dépend de comment on joue, et on n’a pas bien fait ce qu’on devait faire« , a lâché le portier du Real Madrid. « On joue contre des équipes aux attaquants très rapides, ce sera difficile, si on ne joue pas mieux, on sera éliminés en poules. Si on joue mieux, on pourra faire une bonne coupe du monde. Si pas, voilà« , a fait savoir Thibault Courtois avant de relativiser sur la situation ensuite.

« On a joué un match amical à l’extérieur, face aux Égyptiens. Je ne sais s’il y a penalty, mais en première mi-temps, c’est pas mal. On a des choses à améliorer, je crois que 4-5 fois, ils nous prennent dans le dos. C’est un truc à améliorer, contre les Pays-Bas c’était déjà comme ça, c’est ça qui nous faisait mal« , a confié l’ancien joueur de l’Atletico Madrid.

La Belgique est logée dans le groupe F aux côtés du Canada, du Maroc et de la Croatie. Les coéquipiers d’Eden Hazard et Kevin de Bruyne lancent leur compétition mercredi prochain face aux Canucks, à l’occasion de la première journée des phases de poule.