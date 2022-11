Mondial 2022 – Suisse: la mère de Breel Embolo accuse la fédération camerounaise

Face aux critiques reçues par Breel Embolo depuis son but contre le Cameroun, la mère de ce dernier est montée au créneau pour défendre son fils, dans des propos rapportés par SeneNews.

Jeudi dernier, la Suisse a battu le Cameroun (1-0) lors de la première journée du groupe G de la Coupe du monde 2022. L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant Breel Embolo à la 48è minute. Un petit événement puisque le buteur suisse est originaire du pays de Paul Biya. L’attaquant de Monaco n’avait d’ailleurs pas célébré son but par respect pour son pays d’origine. Mais, après le match, le buteur de 25 ans a subi une avalanche de critiques et d’insultes, notamment sur les réseaux sociaux.

Excédée par les propos déplacés, la mère d’Embolo est montée au créneau pour défendre son fils. Elle accuse notamment la fédération camerounaise d’avoir empêché, par ses manigances, son fils de jouer pour les Lions Indomptables.

« Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l’ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n’y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l’équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management qui gère l’image de Samuel Eto’o, ndlr), pendant que les Suisses forment mes enfants », a lancé la maman d’Embolo à destination de la Fécafoot et des supporters mécontents, rapporte SeneNews.

Au-delà de la polémique, la Suisse et le Cameroun poursuivent leur Coupe du monde au Qatar. Lundi prochain, les Lions Indomptables tenteront de décrocher leur première victoire de la compétition contre la Serbie. De leur côté, les Helvètes seront opposés au Brésil. Un but victorieux de Breel Embolo contre la Seleçao pourrait lui permettre de se réconcilier avec les supporters camerounais.