Mondial 2022: Suisse-Cameroun, les compos officielles avec Vincent Aboubakar sur le banc

Entrée en lice du groupe G de la Coupe du monde 2022, ce jeudi matin (11h, GMT+1), avec un duel entre la Suisse et le Cameroun. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après la défaite du Sénégal contre les Pays Bas (0-2) et les nuls du Maroc et de la Tunisie, le Cameroun fait son entrée dans la Coupe du monde 2022 ce jeudi matin dans le groupe G. Les Lions Indomptables seront particulièrement suivis, à cause des ambitions du président de la Fédération camerounaise. En effet, Samuel Eto’o veut voir les seins jouer la finale de la compétition. Et la première étape pour y arriver, c’est déjà de s’imposer contre des Helvètes qui peuvent se montrer injouables.

Pour cette rencontre, la Suisse s’aligne en 4-3-3 avec Yann Sommer dans les buts. Le Cityzen Manuel Akanji débute en défense. Les cadres habituels de l’équipe helvète sont tous là, notamment le capitaine Granit Xhaka, l’attaquant Breel Embolo et l’homme fort Xherdan Shaqiri. De son côté, Rigobert Song a également opté pour un 4-3-3.

Sans surprise André Onana débute dans les cages. André Franck Anguissa, cadre incontestable du Napoli, est titulaire au milieu de terrain. La petite surprise dans la compétition camerounaise se trouve en attaque, avec le capitaine Vincent Aboubakar qui débute sur le banc. Il laisse sa place à Eric Maxim Choupo Moting, intenable avec le Bayern Munich cette saison.

Les compos officielles

Le XI de la Suisse : Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Xhaka (C), Freuler, Sow – Shaqiri, Embolo, Vargas.

Le XI du Cameroun : Onana – Fai, Castelleto, Nkoulou, Tolo – Oum Gouet, Hongla, Zambo Anguissa – Mbeumo, Choupo-Moting (C), Toko Ekambi.