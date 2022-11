Mondial 2022-Sénégal vs Equateur: les compos officielles des deux équipes

Le Sénégal affronte l’Equateur ce mardi à partir de 16 heures (GMT+1) pour le compte de la troisième journée du groupe A. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Co-locataires du groupe A, le Sénégal et l’Equateur se croisent les crampons ce mardi au stade Khalifa, à partir de 16 heures (GMT+1). Une rencontre comptant pour la troisième et dernière journée des phases de groupe.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Avec quatre points au compteur, la Tri n’a besoin que d’un nul pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale contre les Lions de la Téranga qui doivent arracher leur seconde victoire dans ce tournoi pour ne pas rentrer à la maison à ce stade.

Pour ce match, le Sénégal s’aligne en 4-3-3 avec Sabaly, Koulibaly, Diallo et Jakobs en défense, devant Edouard Mendy dans les cages. Les cousins Gueye et Papy Ciss occupent l’entrejeu tandis que Ndiaye, Dia et Sarr forment le trio en attaque. Du côté de l’Equateur, l’un des meilleurs buteurs de la Coupe du monde (trois buts en deux matchs), Enner Valencia est titulaire malgré sa blessure.

Les compositions officielles :

Equateur : Galindez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán – Franco, Gruezo, Caicedo, Plata – Estrada, Valencia

Sénégal : E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Ab. Diallo, Jakobs – P. Gueye, G. Gueye, P. Ciss – Ndiaye, Dia, Sarr.