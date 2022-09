Mondial 2022: Sénégal, France, Argentine, Brésil… les camps de base des 32 équipes

La FIFA a dévoilé ce mercredi les camps de base des 32 équipes qui participent à la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre).

Dans moins de deux mois, la planète football vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. Le plus grand événement sportif se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. 32 équipes qualifiées à la suite d’interminable phase qualificative vont prendre part à ce tournoi mondial. Cinq nations issues du continent africain seront également du rendez-vous. Il s’agit du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, du Ghana et du Cameroun.

Malchanceux peut-être, chaque représentant du continent a hérité d’un gros morceau dans sa poule. Si à priori le Sénégal, champion d’Afrique, devrait tirer son épingle du jeu, on ne peut pas avoir la même certitude en ce qui concerne les autres nations du continent. A titre d’exemple, le Cameroun est tombé dans un groupe G assez relevé où figure le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, la Serbie et la Suisse, deux équipes habituées de ces joutes internationales. Idem pour le Ghana qui retrouve son bourreau du Mondial 2010, l’Uruguay, mais aussi la Corée du Sud et le Portugal d’un certain Cristiano Ronaldo. Alors qu’ils aspirent tous à dépasser les phases de groupe du tournoi, les représentants africains auront fort à faire face à ces adversaires donnés favoris pour le sacre suprême.

En attendant l’ouverture de la compétition avec en lever de rideau, la rencontre entre le Qatar, pays organisateur, et l’Equateur, le 20 novembre à Doha, la FIFA a dévoilé ce mercredi les camps de base des différentes équipes participantes. Le Cameroun sera logé au Banyan Tree Doha At La Cigale Mushaireb tandis que son adversaire en phase de groupe, le Brésil, campera à The Westin Doha Hotel & Spa à Doha.

Les camps de base des 32 équipes:

Allemagne: Zulal Wellness Resort (Al Ruwais, 110 km au nord de Doha) – Al Shamal Stadium

Angleterre: Souq Al Wakra Hotel Qatar by Tivoli (Al Wakrah, 20 km au sud de Doha) – Al Wakrah SC Stadium

Arabie saoudite: Sealine Beach, a Murwab Resort (Mesaieed, 57 km au sud de Doha) – Sealine Training Site

Argentine: Qatar University Hotel (Doha, 15 km au nord du centre-ville) – Qatar University

Australie: New Aspire Academy Athlete Accommodation (Doha, quartier d’Al Rayyan à 10 km à l’ouest du centre-ville) – Aspire Zone Doha

Belgique: Hilton Salwa Beach Resort & Villas (Abu Samra, 90 km au sud-ouest de Doha) – Salwa Training Site

Brésil: The Westin Doha Hotel & Spa (Doha, centre-ville) – Al Arabi SC Stadium

Cameroun: Banyan Tree Doha At La Cigale Mushaireb (Doha, centre-ville) – Al Sailiya SC

Canada: Century Marina Hotel Lusail (Lusail, 15 km au nord de Doha) – Umm Slal SC

Corée du Sud: Le Meridien City Center Doha (Doha, quartier de West Bay) – Al Egla

Costa Rica: DusitD2 Salwa Doha (Doha, centre-ville) – AlAhli SC Stadium

Croatie: Hilton Doha (Doha, quartier de West Bay) – Al Erssal

Danemark: Retaj Salwa Resort & Spa (30 km au sud-ouest de Doha) – Al Sailiya SC

Espagne: Qatar University Hotel (Doha, 15 km au nord du centre-ville) – Qatar University

Équateur: Hyatt Regency Oryx Doha (Doha, centre-ville) – Mesaimeer SC

États-Unis: Marsa Malaz Kempinski, The Pearl (Doha, 15 km au nord du centre-ville) – Al Gharafa SC

France: Al Messila Resort & Spa (Doha, 8 km à l’ouest du centre-ville) – Al Sadd SC

Ghana: Double Tree by Hilton Doha (Doha, centre-ville) – Aspire Zone Doha

Iran: Al Rayyan Hotel Doha Curio (Doha quartier d’Al Rayyan, 20 km à l’ouest du centre-ville) – Al Rayyan SC

Japon: Radisson Blu Hotel Doha (Doha, quartier d’Al Sadd, 7 km à l’ouest du centre-ville) – Al-Sadd Sports Club

Maroc: Wyndham Doha West Bay (Doha, quartier de West Bay) – Al Duhail SC

Mexique: Simaisma, a Murwab Resort (Sumaysimah, 45 km au nord de Doha) – Al Khor SC

Pays-Bas: The St. Regis Doha (Doha, quartier d’Al Qassar) – Qatar University

Pays de Galles: Delta Hotel City Center Doha (Doha, quartier de West Bay) – Al Sadd SC

Pologne: Ezdan Palace Hotel (Doha, quartier de Duhail, 11 km au nord-ouest du centre-ville) – Al Kharaitiyat SC

Portugal: Al Samriya Autograph Collection Hotel (Al Samriya, 30 km au nord-ouest de Doha) – Al Shahania SC

Qatar: Al Aziziyah Boutique Hotel (Doha, quartier d’Al Rayyan à 10 km à l’ouest du centre-ville) – Aspire Zone Doha

Sénégal: Duhail Handball Sports Hall (Doha, quartier de Duhail, 17 km à l’ouest du centre-ville) – Al Duhail SC

Serbie: Rixos Gulf Hotel Doha (Doha, centre-ville) – Al Arabi SC

Suisse: Le Royal Meridien Doha (Lusail, 15 km au nord de Doha) – University of Doha

Tunisie: Wyndham Grand Doha West Bay Beach (Doha, quartier de West Bay) – Al Egla

Uruguay: Pullman Doha West Bay (Doha, quartier de West Bay) – Al Erssal