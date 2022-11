Mondial 2022: Sadio Mané réagit à la qualification du Sénégal

Forfait pour la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure au genou, Sadio Mané a réagi à la qualification en huitième de finale du Sénégal, sur les réseaux sociaux.

Malgré des débuts difficiles avec une cinglante défaite face au Pays-Bas (0-2), le Sénégal va disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour les phases à élimination directe après leur victoire de ce mardi face à l’Equateur. Au terme d’une rencontre plus ou moins bien maitrisée, les hommes d’Aliou Cissé se sont imposés sur le score de 2-1. Un résultat qui leur permet de finir deuxième du groupe A avec 6 points.

De quoi réjouir un certain Sadio Mané qui a manifesté sa joie sur les réseaux sociaux. En effet, dans un post sur son compte Instagram, l’attaquant sénégalais, au Bayern en Allemagne où il récupère de sa blessure au genou, a enregistré une petite séquence de la célébration de ses coéquipiers, avec des cœurs comme pour dire qu’il reste uni avec eux.

De son côté, le sélectionneur Aliou Cissé a rendu hommage au double Ballon d’Or africain dont l’aura a poussé les siens à faire ce parcours honorable dans cette phase de poule.« C’est une grosse satisfaction. On a une génération avec énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse et patriote, qui se bat toujours pour ce maillot et le respecte. C’est une fierté pour mes joueurs et de se qu’on est en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et africain« , a déclaré le technicien sénégalais au micro de BeIn sport en fin de rencontre.

« C’était mon rêve de pouvoir amener tout ce que j’ai appris à l’extérieur, en France ou en Angleterre. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes. A Bouba Diop, pour ce qu’il a fait pour notre pays. Il est parti très tôt, on a une pensée pour toute sa famille. Aussi pour Bruno Metsu, qui était une personne très spéciale pour moi, l’un de mes mentors. Mais j’aimerai aussi dédier cette victoire à un homme, qui fait quelque chose d’extraordinaire pour le pays, qui malheureusement n’est pas là. J’aimerai dédier cette victoire à Sadio Mané », a-t-il ajouté.

