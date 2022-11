Mondial 2022: Portugal – Ghana, les compos officielles avec Cristiano Ronaldo

Le Portugal de Cristiano Ronaldo fait son entrée dans la Coupe du monde 2022, ce jeudi après-midi (17h, GMT+1), contre le Ghana dans la poule H. Découvrez les compos officielles de ce duel prometteur.

La première journée de groupe de la Coupe du monde 2002 se poursuit ce jeudi après-midi, avec un duel très attendu entre le Portugal et le Ghana dans la poule H. Le vainqueur de ce match prendrait la tête de ce groupe, après le nul (0-0) entre l’Uruguay et la Corée du Sud plus tôt. Et Les Lisboètes, éliminés en huitième de finale en Russie, ambitionnent d’aller au bout cette fois-ci et doivent débuter par une victoire pour la confiance. En face, les Black Star tenteront de créer l’exploit. Évidemment, un homme sera particulièrement scruté pendant ce duel et c’est bien Cristiano Ronaldo.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Fifa Coupe du Monde Qatar - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana Fifa Coupe du Monde Uruguay 0 0 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada

Le portugais aborde son cinquième Mondial, et peut-être le dernier de son immense carrière, en étant libre de tout contrat. Son bail ayant été résilié, à l’amiable, par Manchester United. Pas de quoi déstabiliser CR7 qui est bien titulaire pour la rencontre d’aujourd’hui. Il sera épaulé en attaque par Bernado Silva et Joao Felix. Bruno Fernandes est aligné au cœur du jeu portugais, alors que le Cityzen Ruben Dias débute en défense. En face, le Ghana aligne d’entrée ses éléments forts, notamment Thomas Partey et Amartey au milieu de terrain. Le nouveau venu Inaki Williams débute également en attaque avec Kudus et André Ayew.

Les compos officielles

Portugal : Costa – Cancelo, Danilo, Dias, Guerreiro – Otavio, Ruben Neves, Fernandes – Silva, Ronaldo, Joao Félix.

Ghana : Zigi – Amartey, Seidu, Djiku, Salisu, Rahman – Abdul Samed, Partey – Kudus, Williams, Ayew