Mondial 2022 – Portugal: Bruno Fernandes rend hommage à Cristiano Ronaldo

Auteur d’un doublé lors de la victoire (2-0) du Portugal contre l’Uruguay, ce lundi soir, Bruno Fernandes a rendu hommage à son capitaine Cristiano Ronaldo, qui avait cru ouvrir le score dans cette rencontre.

Ce lundi soir, le Portugal a rejoint la France et le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, après sa victoire (2-0) contre l’Uruguay lors de la deuxième journée du groupe H. Très en forme, Bruno Fernandes a montré la voie aux Lisboètes avec un doublé. Pourtant, la première réalisation du milieu de Manchester United dans ce match a failli être accordée à Cristiano Ronaldo qui a semblé touché le ballon avant qu’il ne pénètre les filets adverses. Ce petit fait a évidemment créé une petite polémique autour du quintuple Ballon d’Or.

Interrogé sur le sujet, en zone mixte après la rencontre, Bruno Fernandes a préféré rendre hommage à son capitaine et de mettre le collectif au dessus. «J’ai fêté ce but comme s’il était l’œuvre de Cristiano, je pensais vraiment que ça lui appartenait. Ma célébration avec ma croix était pour lui. C’est un attaquant et, comme André Silva, les buts ont plus de sens pour des joueurs comme lui, mais l’objectif est atteint, celui d’aller en huitièmes de finale. C’est grâce à notre groupe et à notre staff. C’est le dévouement qui nous permet d’avoir des résultats comme celui-là».

Vendredi prochain, le Portugal affrontera la Corée du Sud pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe H. Déjà qualifié, les Portugais tenteront de terminer premier de cette poule, en battant les coéquipiers de Heung-Min Son.