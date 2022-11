Mondial 2022 – phase de poules: comment seront départagées les équipes en cas d’égalité?

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 arrive bientôt à son terme. En attendant les matchs de la dernière journée, nous vous proposons un point sur le règlement qui sera appliqué en cas d’égalité entre les équipes dans les différents groupes.

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 prend fin ce lundi soir, avec un choc très attendu entre l’Uruguay et le Portugal. La première étape de la 22è édition du Mondial tire donc irrémédiablement vers sa fin. Et, pour le moment, seuls la France et le Brésil ont réussi à remporter leurs deux premiers matchs pour se qualifier en huitièmes de finale. Ainsi, à l’issue de la dernière journée, plusieurs équipes pourraient se retrouver à égalité dans leurs poules. Dans ce cas, comment seraient-elles départagées?

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Le premier critère à prendre en compte sera la différence de buts générale. Ainsi, l’équipe qui aura marqué le plus de buts et en aura encaissé le moins passera devant. Si elle est identique chez les équipes concernées, c’est la meilleure attaque (le plus grand nombre de buts marqués) qui sera prise en compte. Si là encore il y a égalité, il faudra se pencher sur les confrontations directes.

Si après avoir pris en compte ces trois premiers éléments, deux nations se retrouvent encore à égalité, elles seront alors départagées par le fair-play dans le tournoi (chaque carton reçu, jaune ou rouge etc…). Et si, dans le cas, très peu probables, où cette dernière option ne sera pas suffisante, les équipes à égalité seront départagées en dernier recours par leurs positions au classement Fifa.

Les critères pris en compte en cas d’égalité

-Différence de buts générale

-Plus grand nombre de buts marqués

-Confrontations directes

-Fair-play

-Classement Fifa