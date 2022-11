Mondial 2022: Pays-Bas – Qatar, les compos officielles

Les Pays-Bas et le Qatar s’affrontent ce mardi après-midi (16h, GMT+1) pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le groupe A va livrer son verdict ce mardi après-midi. Auteurs d’une victoire (contre le Sénégal) et d’un match nul (contre l’Équateur), les Pays-Bas vont chercher leur qualification et la première place du groupe contre le Qatar ce mardi après-midi. Pour y arriver, Luis Van Gaal a aligné son équipe en 3-4-1-2 avec Andries Noppert comme dernier rempart. Cody Gakpo est accompagné par Memphis Depay en attaque.

En face, le Qatar, pays hôte, est déjà éliminé de la compétition après ses deux défaites (contre l’Equateur et le Sénégal). Mais devant leur public, les Bordeaux vont tenter de quitter cette 22è édition de la Coupe du monde de la meilleure des manières, en allant chercher une victoire contre les néerlandais. Pour y arriver, les qatariens optent pour le 5-3-2. Pedro Miguel, Boualem Khoukhi et Abdelkarim Hassan sont en défense. Le double pivot est assuré par Abdulaziz Hatem et Assim Madibo. Almoez Ali et Akram Afif sont associés en attaque.

Les compos officielles

Pays-Bas : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, De Jong, Blind – Klaassen – Gakpo, Depay

Qatar : Barsham – Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan – Mohammad, Al-Haydos, Hatem, Madibo, Ahmed – Ali, Afif