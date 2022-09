Mondial 2022: « Nous sommes là pour nous battre », André Ayew prévient les adversaires du Ghana

Tombé avec le Ghana dans le très relevé groupe H à la Coupe du monde 2022 où logent le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud, André Ayew voit son équipe aller loin dans ce tournoi. Le capitaine des Black Stars assure que les siens sont capables de battre n’importe quelle équipe.

A l’instar des quatre autres représentants de l’Afrique, le Ghana a hérité de gros morceaux à la phase de groupe de la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Black Stars sont tombés dans la poule H où figurent le Portugal de Cristiano Ronaldo, l’Uruguay et la Corée du Sud d’un certain Heung-min Son. De grands habitués du tournoi et qui sont même donnés favoris pour les phases à élimination directe.

Qualifiée pour la compétition après sa courte victoire face au Nigéria en barrage (1-0, 1-1), l’équipe ghanéenne aura fort à faire face à ses challengers dans ce groupe où seulement deux équipes accèdent aux huitièmes de finale. Mais pas de quoi inquiéter son capitaine André Ayew. L’attaquant d’Al-Sadd qui joue probablement sa dernière Coupe du monde avec les Black Stars pense que l’exploit est à la portée de son équipe qui a les armes pour aller loin dans ce tournoi.

« Nous avons une chance. Personne ne nous considère comme favoris, ce qui est normal. Nous savons donc que nous n’aborderons aucun match en tant que favoris, mais nous sommes là pour nous battre et avoir un impact », a confié André Ayew dans une interview accordée à la presse locale.

Le Ghana reste sur une lourde défaite face au Brésil (0-3) en amical, la semaine dernière. Une débâcle qui montre au moins en apparence que le fossé est encore trop grand entre les grandes nations, annoncées favoris pour le sacre suprême, et les Black Stars qui rêvent de faire mieux que lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud où la bande à Asamoah Gyan a échoué en quart de finale, battue aux tirs au but par l’Uruguay.

Mais André Ayew est confiant en la capacité de ses coéquipiers qui sont capables de battre n’importe quelle équipe à cette Coupe du monde. « Tout ce que nous avons à faire est d’être prêts, concentrés, déterminés, au complet et d’avoir un peu de chance. Si on a notre effectif au complet, on peut sérieusement perturber beaucoup d’équipes. Je ne suis pas inquiet car je sais de quoi le Ghana est capable », a ajouté le finaliste malheureux de la CAN 2015, remportée par la Côte d’Ivoire.