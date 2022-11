Mondial 2022: « Nous n’avons plus droit à l’erreur », Rigobert Song après la défaite du Cameroun

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, était en conférence de presse après la défaite des siens contre la Suisse (0-1) ce jeudi. Le technicien camerounais a jugé la performance de ses poulains.

Venu à cette Coupe du monde avec des rêves pleins les yeux, le Cameroun a été défait pour son premier match de la compétition par la Suisse (0-1) ce jeudi. Malgré une belle prestation collective, les Lions Indomptables n’ont jamais pu concrétiser leur domination et se sont fait punir derrière par Breel Embolo (48è). Une défaite qui met déjà les Camerounais en danger dans ce tournoi. En conférence de presse après le match, le sélectionneur Rigobert Song s’est exprimé sur la performance de ses poulains.

“C’est une nouvelle génération, ce but leur a fait perdre toute notion de sens, mais on va corriger ça. Les occasions, on en a eu. On fera le maximum pour être réalistes la prochaine fois. Le haut niveau ne pardonne pas, vous pouvez avoir le monopole du jeu mais la finalité c’est la conclusion des occasions, on en a eu plus qu’eux”, a expliqué l’ancien international camerounais, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mais pour Song, cette défaite ne remet aucunement en cause les ambitions de son équipe dans cette Coupe du monde 2022: “L’ensemble n’est pas mauvais, peut-être que la peur et le stress de la jeunesse ont joué. Gagner la Coupe du monde ? Il n’y a pas de remise en cause, tout est possible encore, certaines nations ont perdu aussi, on n’a pas perdu espoir. Nous savons qu’on n’a plus droit à l’erreur, on va jouer notre va-tout, sans réserve, je crois que le prochain match (contre la Serbie) sera différent.”

Le Cameroun effectuera sa deuxième sortie dans ce Mondial, lundi prochain, contre la Serbie. Une victoire est primordiale pour les Lions Indomptables s’ils veulent garder l’espoir de voir les huitièmes de finale du Mondial qatari.