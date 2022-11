Mondial 2022: Emmanuel Macron lâche son pronostic

Le président français, Emmanuel Macron, s’est aussi prêté au jeu des pronostics, en cette veille du Mondial 2022. Et le chef d’Etat a misé sur les Bleus et l’équipe de France.

Dans moins de 72 heures, la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. Le plus grand évènement sportif aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. 32 pays en plus de l’équipe organisatrice vont prendre part à cette 22è édition à l’issue de laquelle sera connu le successeur de la France, tenante du titre et candidate à sa propre succession.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Alors que la fièvre de la grande messe gagne peu à peu la planète, les pronostiques vont bon train sur la planète. Un exercice auquel s’est aussi adonné le président Emmanuel Macron. En effet, en marge d’un sommet à Bangkok, le dirigeant français s’est exprimé sur les chances des équipes engagées dans ce tournoi. Et le locataire de l’Elysée voit les Bleus ajouter une troisième étoile à leur maillot.

« J’ai dit et pas simplement par patriotisme que je crois en nos Bleus. Moi je pense que c’est jouable. Je pense qu’on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu’a fait Didier Deschamps. Il y a eu malheureusement des blessures sur des joueurs que j’aime beaucoup. Après on doit avoir onze ou douze nouveaux joueurs« , a déclaré Emmanuel Macron dans des propos relayés par la presse française.

« Donc c’est une équipe qui associe l’expérience. On a quand même des gens encore assez jeunes, comme la génération Mbappé, qui ont gagné la deuxième étoile et qui ont l’habitude des grandes compétitions. Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens dont c’est la première compétition et qui sont donc frais« , a-t-il ajouté.

Avec un effectif composé entre autres de Karim Benzema, Kylian Mbappé et du duo du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, la France a effectivement des arguments pour prétendre au sacre ultime. Mais d’abord, les poulains du sélectionneur Didier Deschamps doivent sortir des phases de groupe. Les Bleus sont logés dans la poule D aux côtés de l’Australie, de la Tunisie et du Danemark.