Mondial 2022: Mexique – Pologne, les compos officielles avec Lewandowski

Le Mexique affronte la Pologne ce mardi (17h, GMT+1) à l’occasion du deuxième match de la première journée du groupe C. Découvrez les compos officielles des deux entraîneurs.

Après la défaite surprise de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2) plus tôt dans la journée de ce mardi, le Mexique et la Pologne s’affrontent pour le deuxième match de ce groupe C. Une confrontation qui s’avère déjà capitale pour les deux équipes, puisque le vainqueur de ce duel rejoindra les saoudiens en tête de cette poule.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Pour cette rencontre indécise, El Tri se présente en 4-3-3 avec son gardien emblématique, Guillermo Ochoa. La charnière centrale est formée par le duo Montes-Moreno. Herrera, Alvarez et Chavez forment le milieu, derrière le trio Vega-Lozano-Martin. Côté polonais, Lewandowski est évidemment présent à la pointe de l’attaque, soutenu par la paire Zielinski-Zalewski.

Les compos officielles

Mexique : Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Alvarez, Chavez – Vega, Lozano, Martin

Pologne : Szczesny – Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash – Kaminski, Krychowiak, Szymanski – Zielinski, Zalewski – Lewandowski