Mondial 2022: Messi titulaire, les compositions officielles de Argentine-Mexique

Découvrez les compositions officielles du match Argentine-Mexique prévu ce samedi soir (20h GMT+1), comptant pour la deuxième journée du groupe C.

Surpris par l’Arabie Saoudite (1-2) mardi dernier, l’Argentine joue ce samedi son deuxième match dans ce Mondial 2022. L’Albicéleste affronte en effet le Mexique pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Une rencontre décisive pour la bande à Lionel Messi où la défaite est interdite au risque de dire adieu au tournoi.

Pour ce match, Lionel Scaloni a modifié la composition de son équipe avec 5 changements par rapport au match contre l’Arabie Saoudite (1-2). En défense, Montiel prend la place de Molina, Lisandro Martinez celle de Romero et Acuña récupère le côté gauche à Tagliafico. Mac Allister et Guido Rodriguez font également leur apparition dans l’entrejeu. Di Maria, Messi et Lautaro conservent de leurs côtés leurs postes en attaque.

Côté mexicain, Tata Martino injecte lui aussi du sang neuf dans son 5-3-2 avec Nestor Araujo qui prend la place d’Edson Álvarez en défense. Dans l’axe, Andres Guardado fait son apparition tandis que la doublette Vega-Lozano est alignée en attaque.

Les compositions d’équipes :

Argentine : Emiliano Martínez – Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña – De Paul, Guido Rodríguez, Mac Allister – Messi, Lautaro, Di Maria

Mexique : Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Alvarez, Chavez – Lozano, Martin, Vega