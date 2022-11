Mondial 2022: Maradona invoqué depuis sa tombe pour sauver l’Argentine face au Mexique

L’Argentine joue ce samedi sa survie au Mondial 2022 contre le Mexique, à l’occasion de la 2è journée du groupe C. Une rencontre décisive pour laquelle les supporters argentins implorent l’intercession de la légende Diego Maradona.

Surpris par l’Arabie Saoudite (1-2) mardi dernier, l’Argentine joue ce samedi son deuxième match dans ce Mondial 2022. L’Albicéleste affronte en effet le Mexique pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Une rencontre décisive pour la bande à Lionel Messi où la défaite est interdite au risque de dire adieu au tournoi.

Et pour y arriver, tous les moyens sont utilisés, au moins au niveau des supporters. Même Diego Maradona dont la planète foot célèbre le deuxième anniversaire de décès, est mis à contribution. Les fans ont en effet invoqué El Pibe de Oro pour éviter le désastre. En fait, cela fait partie de l’idiosyncrasie du peuple argentin, habitué à ce que le « gamin en or » apporte une solution au plus grand des malheurs.

Maradona n’était pas n’importe quel footballeur, il n’était pas seulement un footballeur. Maradona est toujours présent dans les rassemblements de café, sur les drapeaux, sur les T-shirts, sur les couvertures des journaux, sur les thermos de maté. Maradona est également présent à la conférence de presse de Scaloni et à celle de Tata Martino, traqué pour être l’Argentin qui peut faire souffrir un pays. Et une fois encore, l’Argentine veut s’appuyer sur son immortel sauveur pour rester en vie dans cette Coupe du monde.