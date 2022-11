Mondial 2022: l’Iran piège le pays de Galles et se relance

Pour le compte du début de la deuxième journée de la Coupe du monde 2022 ce vendredi, l’Iran s’est imposé contre le pays de Galles (0-2) dans le groupe B. Les Gallois ont terminé la rencontre à dix.

Nouvelle surprise dans cette Coupe du monde 2022. Pour le début de la deuxième journée de la compétition ce vendredi, le pays de Galles de Gareth Bale, qui a été tenu en échec par les Etats Unis (1-1) lors de la première levée, affrontait l’Iran défait par les Argentins (6-2) en début de semaine. Alors qu’il partait clairement favori pour ce match, les Dragons ont été surpris par des Iraniens qui ont joué crânement leur chance, s’imposant sur le score de 2-0.

Dans une chaude ambiance, les deux équipes mettaient du rythme et de l’intensité dès l’entame de la rencontre. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Iraniens pensaient ouvrir le score, grâce à Gholizadeh, mais le but a été annulé par la VAR pour un hors-jeu (17e). Cette petite alerte aura eu le mérite de réveiller les Gallois qui se sont montrés dangereux par l’intermédiaire de Bale (reprise de volée, 29e), Ramsey (coup franc, 31e) et Moore (43e). A la pause le score était nul et vierge, malgré une domination de la Team Melli.

Au retour des vestiaires, l’Iran reprenait avec les mêmes velléités qu’en première période, mettant les Gallois en grande difficulté. Lancé dans la profondeur, Azmoun a bien résisté et a placé une frappe puissante sur le poteau droit de Hennessey. Gholizadeh a bien suivi et envoyé lui aussi le cuir sur le poteau (51e). Le pays de Galles effectuait un réveil timide dans les dernières minutes, mais la frappe croisée du gauche de Davies, détournée par Hosseini (83e). Et la rencontre va finalement connaître un vrai tournant avec après l’expulsion logique de Wayne Hennessey (85è) côté pays de Galles.

Les Iraniens vont alors profiter de cette supériorité numérique pour faire plier les Dragons. Après l’ouverture du score de Cheshmi, entré en jeu, d’un tir lointain (1-0, 90e+8), Rezaeian a enfoncé le clou (90e+9, 2-0). Cette victoire de la Team Melli relance ce groupe B avant la dernière journée. L’Iran affrontera les Etats-Unis pendant que le Pays de Galles ira jouer son destin contre l’Angleterre.