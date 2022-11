Mondial 2022: Lewandowski réagit à son pénalty manqué contre le Mexique

Après le nul entre la Pologne et le Mexique (0-0) ce mardi, Robert Lewandowski a évoqué son penalty manqué qui aurait pu donner la victoire aux siens.

Dans l’après-midi de mardi, après la victoire surprise de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine (2-1), la Pologne et le Mexique s’affrontaient pour le deuxième match de la première journée du groupe C dans ce Mondial 2022. Dans une rencontre très serrée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Mais, à la 55è minute de jeu, ce duel aurait pu basculer en faveur des Polonais.

En effet, après avoir obtenu lui-même un penalty, Robert Lewandowski s’élançait pour l’ouverture de la marque, mais son tir été capté par l’expérimenter Guillermo Ochoa. Un échec dont le Polonais se serait bien passé, comme il l’a expliqué après la rencontre. «Aujourd’hui, j’ai échoué. C’est une peine. Ça fait mal, mais il faut regarder le prochain match pour gagner et prendre les trois points», a-t-il ainsi commenté en zone mixte et relayé par Foot mercato

Le capitaine de la sélection polonaise aura l’opportunité de se racheter, samedi prochain, contre l’Arabie Saoudite lors de la deuxième journée de cette poule. Mais il faut toutefois faire attention aux Saoudiens qui ont prouvé, contre l’Argentine de Lionel Messi, qu’ils étaient capables de battre n’importe quelle équipe. L’attaquant du FC Barcelone devra donc se monter à son meilleur niveau pour permettre aux siens de décrocher leur première victoire dans cette Coupe du monde.