Mondial 2022: l’Espagne atomise le Costa Rica (7-0), Gavi sur les traces de Pelé

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022, l’Espagne n’a fait qu’une bouchée du Costa Rica (7-0), lors du deuxième match de la première journée du groupe E. Gavi est devenu le plus jeune buteur du Mondial depuis Pelé.

La défaite surprise de l’Allemagne contre la Japon (1-2) dans le groupe E aura servi de leçon à l’Espagne. Opposé au Costa Rica ce mercredi soir dans la même poule, la Roja a humilié son adversaire avec un score de PlayStation. Les Espagnols ont en effet infligé un cuisant 7-0 aux coéquipiers de Keylor Navas, totalement impuissant dans les cages costariciens. Et les protégés de Luis Enrique n’ont pas mis longtemps à trouver la faille dans cette rencontre.

Sur un service dévié de Gavi, Dani Olmo réussissait un contrôle parfait en pivot avant de battre Navas d’un piqué (11e, 1-0). Un but qui marquait le centième de l’Espagne en Coupe du monde. Et ce n’était que le début de la fête. Parfaitement lancés dans leur match, les Espagnols faisaient le break quelques instants plus tard. Jordi Alba centrait pour Marco Asensio dont la frappe en première intention surprenait le gardien adverse (21e, 2-0). A la demi-heure de jeu, Ferrand Torres transformait un penalty pour le 3-0 (31è). A la pause, le match était déjà plié.

Un second acte tout aussi prolifique

Pourtant, au retour des vestiaires, la Roja ne baissait pas son intensité et Ferran Torres s’offrait le doublé (54è, 4-0). Derrière, Gavi participait également au massacre. A la réception d’un centre d’Alvaro Morata, le Golden Boy 2022 déclenchait une belle reprise qui touchait le poteau avant de terminer au fond des filets (75e, 5-0). Le Barcelonais devenait ainsi, à seulement 18 ans et 110 jours, le buteur le plus jeune de l’histoire du Mondial depuis Pelé (17 ans et 249 jours.) lors de la finale de l’édition de 1958 contre la Suède (5-2).

18 – Âgé de 18 ans et 110 jours, Gavi est le buteur le plus jeune en Coupe du Monde depuis Pelé lors de la finale de l'édition 1958, contre la Suède (17 ans et 249 jours). Prodige. #ESPCRC pic.twitter.com/S4mDfZdcmb — OptaJean (@OptaJean) November 23, 2022

En fin de match Carlos Soler (90e, 6-0) puis Alvaro Morata (90e+3, 7-0) alourdissait le score. Une victoire nette et sans bavure, la plus aboutie depuis le début du Mondial, pour l’Espagne, qui impressionne et envoie par la même occasion un message à tous ses concurrents. Dimanche prochain, la Roja tentera de confirmer son succès contre l’Allemagne lors de la deuxième journée dans ce groupe E. Une rencontre qui sera décisive pour les deux équipes. Pendant que les Espagnols chercheront une place en huitième de finale, les Allemands lutteront de leur côté pour leur survie dans la compétition.