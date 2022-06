Mondial 2022 : les relations s3xu3lles hors mariage interdites pendant la compétition?

Selon les informations de la presse anglaise, les autorités qataries vont interdire les relations sexuelles hors mariage lors de la Coupe du Monde 2022.

Après avoir interdit les drapeaux et les messages de soutien à la cause des LGBT+, les autorités qataries vont prendre une nouvelle décision qui risque de créer encore plus la polémique autour de la Coupe du Monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre. En effet, le Daily Star rapporte que les relations sexuelles seront officiellement interdites lors du tournoi, hormis pour les couples mariés. Au Qatar, les rapports sexuels hors mariage et l’homosexualité sont illégaux et chacune est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans.

Par rapport à ces questions, les responsables de la FIFA ont prévenu qu’il n’y aurait « aucune exception », durant la prochaine Coupe du Monde dans le pays de la péninsule arabique. Contactée par la presse britannique, une source policière du Qatar s’est montrée très claire :

« le sexe est pas à l’ordre du jour, sauf si vous venez en couple. Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir lors de ce tournoi. Il n’y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit garder la tête froide, sauf s’il veut risquer de se retrouver en prison. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés.«

Annoncé par la FIFA comme l’une des plus belles Coupe du Monde de l’histoire, la compétition au Qatar s’annonce pourtant très éprouvante pour les supporters. Déjà privés d’alcool, ces derniers devront également contrôler leur libido, en tout cas pour ceux qui ne seront pas officiellement mariés.