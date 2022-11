Mondial 2022: les frères Williams au Qatar avec deux pays différents

A l’instar des frères Boateng en 2010 et 2014, les Williams (Inaki et Nico) vont disputer la Coupe du monde 2022 avec deux pays différents: le Ghana et l’Espagne.

Les attaquants de l’Athletic Bilbao, Iñaki et Nico Williams, vont devenir les derniers frères à jouer pour différents pays lors d’une Coupe du monde. Iñaki Williams a été convoqué avec le Ghana, et son jeune frère Nico Williams qui a opté pour la sélection espagnole, est retenu dans la liste de Luis Enrique pour la compétition au Qatar.

Les deux Williams répéteront l’exploit des frères Boateng, qui ont joué pour deux sélections différentes en 2010 en Afrique du Sud et en 2014 au Brésil. Jérôme Boateng était un défenseur central avec l’Allemagne, tandis que Kevin-Prince Boateng avait disputé le tournoi avec les Black Stars, en tant que milieu offensif.

Les Boateng, qui se sont affrontés dans les deux tournois, sont nés d’un père ghanéen et ont été élevés par des mères séparées en Allemagne. L’histoire des Williams est un peu différente. Les deux joueurs sont nés en Espagne de parents ghanéens qui ont fait le long voyage vers l’Europe à la recherche d’une vie meilleure.

Pour se rendre en Espagne, ils ont dû monter à l’arrière d’un camion bondé et marcher pieds nus dans le désert du Sahara, selon Iñaki Williams. Sa mère était déjà enceinte de lui lorsque le couple a été arrêté alors qu’il tentait d’entrer dans le pays. Ils ont finalement reçu l’asile politique après avoir pris conseil auprès d’un travailleur caritatif qui leur a soufflé de dire qu’ils avaient fui une guerre civile au Libéria.

A noter que le Ghana est logé dans le groupe H, dit de la mort, aux côtés du Portugal, de l’Uruguay et de la Corée du Sud. L’Espagne de son côté, loge dans la poule E, en compagnie de l’Allemagne, du Japon et du Costa Rica. Iñaki et Nico Williams ne pourront donc pas se croiser au cours des phases de groupe. Peut-être en phase à élimination directe, pourquoi pas.