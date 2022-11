Mondial 2022: les compos officielles du match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur

Le Qatar affronte l’Equateur ce dimanche à partir de 17 heures (GMT+1) à Doha en match d’ouverture de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est le grand jour. Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 va opposer ce dimanche à partir de 17 heures (GMT+1) le Qatar à l’Equateur. C’est le stade Al Bayt situé à Doha et d’une capacité de 60 000 places qui abrite ce premier match du tournoi mondial.

Hôte de la compétition, l’équipe qatarie est restée au chaud durant la longue phase éliminatoire qui a vu la formation équatorienne valider son ticket dans la zone Amérique du Sud. Et c’est donc logiquement que les bookmakers placent la Tri favorite pour ce match. A noter que la climatisation est allumée pour cette rencontre d’ouverture, baissant du coût la température à 20 degrés dans l’enceinte du stade alors que le mercure indique 27 à l’extérieur.

« Bienvenue pour la Coupe du monde 2022. Nous avons travaillé dur pour que cette Coupe du monde soit réussie. Nous avons travaillé pour le bien de l’humanité. Et nous voici en ce jour, que vous avez attendu avec beaucoup d’impatience. A partir de ce soir, nous allons suivre et regarder avec le monde tout entier ce grand festival de football dans cette ambiance de contact humain et civilisationnelle.

Les gens se rassemblent peu importe leur ethnie, leurs origines, leur nationalité. Il est très bon lorsque l’on constate que les gens peuvent mettre leur différence de côté pour se rassembler autour de ce qui les unit. Je souhaite bonne chance à tous les participants. Je vous souhaite une période de divertissement et d’enthousiasme. Je dis au monde entier, soyez les bienvenus à bord », a déclaré l’émir du Qatar en guise de discours d’ouverture du Mondial, dans des propos rapportés par Onzemondial.

Les compos officielles des deux équipes:

Qatar : Al Sheeb – Al-Rawi, Khoukhi, Hassan – Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed – Almoez Ali, Akram Afif

Equateur : Galíndez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán – Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata – Enner Valencia, Estrada.