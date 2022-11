Mondial 2022: les compos officielles de Uruguay – Corée du Sud, avec Luis Suarez

Le groupe de la mort fait son entrée dans la Coupe du monde 2020, ce jeudi après-midi (14h, GMT+1), avec un duel intéressant entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le groupe G débute enfin sa Coupe du monde. Avant le duel tant attendu par le continent africain entre le Portugal et le Ghana (17h, GMT+1), ce sont la Corée du Sud et l’Uruguay qui vont ouvrir le bal. Ces deux équipes étaient d’ailleurs sorties des poules en 2018, l’Uruguay échouant en quart face à l’équipe de France. L’occasion leur est donc donnée de faire mieux qu’en Russie, et décrocher les trois points aujourd’hui serait un excellent départ.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada Fifa Coupe du Monde Espagne 7 0 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon

Pour cette rencontre, l’Uruguay opte pour un 4-3-3 avec le duo très expérimenté Godin-Gimenez dans l’axe de la défense. La sensation du côté du Real Madrid, Fede Valverde est aligné au milieu de terrain. En attaque, on retrouve le vétéran Luis Suarez associé au jeune de Liverpool, Darwin Nunez. Du côté coréen, la pépite de Naples Kim M. est titulaire dans l’axe de la défense, associée à son homonyme Kim Y. Incertain avant la compétition, Heung-Min Son est bien titulaire sur le front de l’attaque.

Les compos officielles

Uruguay : Rochet – Caceres, Godin, Gimenez, Olivera – Valverde, Vecino, Bentancur – Pellistri, Suarez, Nunez

Corée du Sud : Kim S. – Kim M-H., Kim M-J., Kim Y., Kim J. – Lee, Jung, Hwang I. – Na, Hwang U., Son