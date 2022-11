Mondial 2022: les compos officielles de France-Danemark avec Mbappé

La France et le Danemark s’affrontent ce samedi à partir de 17 heures (GMT+1) pour le compte de la 2è journée du groupe D. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Large vainqueur de l’Australie (4-1) mardi dernier, la France affronte ce samedi le Danemark pour son deuxième match du poule D au Mondial 2022. Un match important pour les Bleus qui valideront leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Avec un point au compteur, les Danois visent également un bon résultat face aux champions du monde en titre pour se rapprocher de la qualification.

Pour ce match, le sélectionneur Didier Deschamps a aligné un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages et le duo Ousmane Dembélé-Kylian Mbappé pour accompagner Olivier Giroud en attaque. Le rideau défensif est composé du quatuor Jules Koundé-Raphaël Varane-Dayot Upamecano-Théo Hernandez. Dans l’entrejeu, on retrouve Aurélien Tchouaméni positionné en sentinelle aux côtés d’Antoine Griezmann et Adrien Rabiot.

En face, la formation danoise s’articule dans un 3-4-2-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages et Joachim Andersen en défense aux côtés de Victor Nelsson et Andreas Christensen. En attaque, Jesper Lindstrøm et Mikkel Damsgaard soutiennent Andreas Cornelius, aligné en pointe.

Les compositions officielles des deux équipes:

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud

Danemark : Schmeichel – Andersen, Nelsson, Christensen – Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle – Lindstrøm, Damsgaard – Cornelius