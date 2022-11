Mondial 2022: les compos officielles de Cameroun-Serbie, sans André Onana

Le Cameroun affronte la Serbie, ce lundi (11h – GMT+1), pour le compte de la deuxième journée du groupe G. Découvrez les compos officielles de ce duel.

Le Cameroun est déjà dos au mur dans cette Coupe du monde 2022. Après leur défaite contre la Suisse (1-0), lors de la première journée, les Lions Indomptables doivent absolument éviter la défaite et aller même chercher la victoire pour espérer poursuivre l’aventure. Pour ce duel crucial, Rigobert Song a aligné son équipe en 4-3-3.

Écarté du groupe pour raisons disciplinaires, André Onana est remplacé par Devis Epassy dans les cages. André-Franck Zambo Anguissa est reconduit dans l’entrejeu. En attaque, Bryan Mbeumo et Karl Toko Ekambi accompagnent Eric Maxim Choupo-Moting.

En face, la Serbie est également à la recherche de résultats, après sa défaite contre le Brésil (0-2). Et pour aller chercher la victoire, les Aigles Blancs optent pour un 3-4-2-1 avec Vanja Milinković-Savić dans les cages. Devant lui, on retrouve Nikola Milenković, Miloš Veljković et Strahinja Pavlović. Dušan Tadić et Sergej Milinković-Savić sont positionnés en soutien d’Aleksandar Mitrović.

Les compos officielles

Cameroun : Epassy – Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Zambo Anguissa, Kunde Malong, Hongla – Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Serbie : V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic – Tadic, S. Milinkovic-Savic – Mitrovic