Mondial 2022: les compos officielles de Angleterre vs Iran

L’Angleterre affronte l’Iran ce lundi après-midi, dans le cadre de la première journée du groupe B de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles de ce duel.

Après la défaite du Qatar contre l’Equateur (0-2), lors du match inaugural de la Coupe du monde 2022, la première journée de la phase de poules se poursuit ce lundi, avec une rencontre entre L’Angleterre, favori pour la victoire finale, et l’Iran dans le groupe B. Les Three Lions, finaliste du dernier Euro organisé sur leur terre, doivent absolument s’imposer pour prendre une option sur la qualification en huitièmes de finale. De leur côté, les Iraniens se présentent avec comme objectif de faire déjouer leur adversaire de prestige.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 TUN - : - AUS < >

Pour ce duel, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, a opté pour un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Harry Kane est aligné seul en pointe et sera soutenu par Raheem Sterling, Mason Mount et Bukayo Saka. En face, l’Iran fera sans Sardar Azmoun, forfait pour cette rencontre sur blessure.

Les compos officielles

Angleterre : Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Bellingham – Saka, Mount, Sterling – Kane

Iran : Beiranvand – Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi – Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi – Jahanbakhsh, Taremi, Karimi