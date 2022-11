Mondial 2022: les affiches du mercredi 30 novembre

Découvrez les matchs au programme ce mercredi, comptant pour la troisième journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022.

Un à un, les différents groupes de la Coupe du monde livrent leurs représentants pour le second tour de la Compétition qui se déroule au Qatar. Après les poules A et B, c’est au tour des loges C et D de donner leur verdict.

En difficulté dans sa poule avec un seul point pris en deux sorties, la Tunisie va tenter de réaliser un miracle pour accéder à la phase à élimination directe. Les Aigles de Carthage affrontent la France, tenante du titre et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

A moins de rentrer à la maison, les hommes du sélectionneur Walid Regragui doivent battre les Bleus et espérer un résultat qui les arrange dans l’autre rencontre entre l’Australie et le Danemark. A noter que les deux matchs se disputeront simultanément, à partir de 16 heures (GMT+1), à l’Education City stadium et au Al Janoub stadium.

Dans le groupe C très ouvert, les quatre locataires sont tous qualifiables pour le second tour. En effet, à l’issue de la deuxième journée, le tableau du classement affiche la Pologne en tête avec quatre points, suivi de l’Argentine (3), l’Arabie Saoudite (3) et le Mexique (1).

Alors qu’un résultat nul devrait suffire aux Aigles polonais pour s’envoler pour les huitièmes de finale, l’Albicéleste et les Faucons auront besoin de plus qu’un point pour atteindre le second tour.

Le programme de ce mercredi (heure en GMT+1)

Australie – Danemark : 16h00 au Stade Al Janoub

Tunisie – France : 16h00 au Education City Stadium

Arabie Saoudite – Mexique : 20h00 au Stade international de Lusail

Pologne – Argentine : 20h00 au 974 Stadium