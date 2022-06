Mondial-2022: le Sénégal demande le report des éliminatoires de la CAN

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé réclame un report des matches qualificatifs de la CAN-2023 prévus en septembre pour permettre aux équipes africaines de mieux préparer le Mondial-2022, du 21 novembre-18 décembre au Qatar.

« La meilleure chose (pour) aider les cinq sélections (africaines) qui se sont qualifiées pour le Mondial, c’est d’arrêter les éliminatoires au mois de septembre et donner la possibilité aux pays de faire leur préparation », a déclaré Cissé à la presse.

Cissé préconise, à la place des éliminatoires de la CAN, d’organiser des matches amicaux pour les équipes qualifiées. « Sinon on ne se préparera pas comme il se doit. C’est à la CAF (Confédération africaine de football) (d’agir). Je pense qu’on peut trouver une solution pour décaler les éliminatoires prévus en septembre », a-t-il ajouté. Il s’exprimait mardi soir après le match Rwanda-Sénégal (0-1), joué au stade Abdoulaye Wade près de Dakar et comptant pour les éliminatoires de la CAN-2023.

Deux journées de qualification à la Coupe d’Afrique des nations prévue en juin 2023 en Côte d’Ivoire sont programmées, deux en septembre et les deux dernières en mars 2023, selon le calendrier de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Sénégal, vainqueur de sa première CAN en février, est qualifié pour le Mondial au même titre que le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. Le Sénégal doit ouvrir le Mondial-2022 au Qatar le 21 novembre face aux Pays-Bas, dans une poule qui compte le Qatar, pays organisateur, et l’Équateur.