Mondial 2022: le Sénégal contre l’Iran et la Bolivie en amical

Le Sénégal disputera deux matchs amicaux en septembre prochain, contre l’Iran et la Bolivie, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022.

Avec le report de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de 2023 à 2024, le mois de septembre, initialement prévu pour les rencontres éliminatoires, servira désormais aux équipes surtout qualifiées pour la Coupe du monde de dégoter des matchs amicaux. Et le Sénégal, également en lice, a déjà trouvé ses adversaires.

La Fédération sénégalaise de football a en effet dévoilé les deux nations qui affronteront les Lions de la Téranga lors de la trêve internationale de septembre. Et la FSF a déniché l’Iran et la Bolivie. «Le Sénégal fera deux matches de préparation avec des équipes de haut niveau : l’Iran et probablement la Bolivie si les informations que me donne le président Senghor sont confirmées», a révélé le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow, mardi dans les colonnes du journal Record.

Logé dans le groupe A aux côtés du Qatar, pays hôte, les Pays-Bas et l’Equateur, le Sénégal n’a pas choisi ces deux nations fortuitement pour ses préparatifs. La Bolivie permettra de préparer le match contre l’Equateur, nation sud-américaine, et l’Iran servira de préparation au Qatar, autre nation asiatique. Reste à savoir si les champions d’Afrique vont également négocier une rencontre avec une équipe européenne avant le début du Mondial qatari.