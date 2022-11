Mondial 2022: le Costa Rica fait chuter le Japon et se relance

Pour son deuxième match dans le groupe E de la Coupe du monde 2022, le Costa Rica s’est imposé contre le Japon (1-0). Les coéquipiers de Keylor Navas restent en course pour la qualification en huitièmes de finale.

Le Costa Rica a réussi à se relancer après sa grosse débâcle contre l’Espagne (7-0), lors de la première journée du groupe E de cette Coupe du monde 2022. Opposés au Japon, tombeur de l’Allemagne, les Costariciens ont obtenu un succès précieux sur le score de 1-0. Leur performance au cours de la partie ne présageait pourtant pas d’un tel résultat.

L’entame de la partie était disputée entre les deux équipes, mais aucune d’entre elles ne parvenait à prendre le dessus. Après quelques minutes de tâtonnements, les Japonais prenaient finalement le contrôle du jeu, sans pour autant se montrer dangereux. Au terme d’une première mi-temps insipide et stérile, les deux adversaires retournaient au vestiaire sur un score nul et vierge.

Lors du second acte, le match ne s’emballait toujours pas, malgré les changements effectués par l’entraîneur du Japon. En lieu et place de Ueda et Nagatomo, Asano et Hiroki Ito faisaient donc leur apparition. Les Nippons multipliaient les phases offensives, mais se montraient trop imprécis techniquement pour ouvrir le score. Ils vont même craquer à seulement quelques minutes de la fin.

Profitant du mauvais placement de Yoshida et d’une intervention très discutable de Gonda, Fuller ouvrait le score d’un enroulé du gauche (1-0, 81e). La rencontre prenait donc fin sur cette courte mais précieuse victoire du Costa Rica, qui se relance totalement dans ce groupe F. De son côté, le Japon garde, malgré tout, ses chances de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.