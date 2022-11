Mondial 2022: le Cameroun arrache le nul face à la Serbie et reste en vie dans la poule G

Le Cameroun a pris un petit point mais précieux face à la Serbie (3-3) ce lundi, à l’occasion de la 2è journée du groupe G, au Mondial 2022. Les Lions Indomptables iront chercher leur billet pour les 1/8è de finale contre le Brésil.

Le Cameroun reste dans la course pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions Indomptables ont en effet rallongé leur vie dans ce tournoi après leur match nul contre la Serbie, ce lundi. Les deux équipes se sont en effet quittées sur le score de 3-3 au terme d’un match spectaculaire. Les hommes de Rigobert Song iront chercher leur qualification pour le second tour face au Brésil, lors de la troisième et dernière journée.

Le résumé

Dos au mur après sa défaite surprise face à la Suisse (0-1) la semaine dernière, le Cameroun se devait de prendre au moins un point pour sa rencontre face à la Serbie pour continuer à rêver d’une qualification pour les huitièmes de finale. Une mission démarrée par le bon bout par les Lions Indomptables qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un beau but de Jean-Charles Castelletto.

Un petit avantage que les hommes de Rigobert Song conserveront jusqu’à la 45è minute…..avant de s’effondrer dans les arrêtes de jeu. En effet, les protégés de Samuel Eto’o, peut-être handicapés par l’absence d’André Onana dans les buts, remplacé par Epassy, ont encaissé deux buts en deux minutes. D’abord l’égalisation par Pavlovic qui trompait Epassy d’un beau coup de tête (1-1, 45+1e). Ensuite par Milinkovic-Savic pour le 2-1 sur une frappe à l’entrée des 16 mètres.

De 2-1 à la pause, les Camerounais vont prendre l’eau au retour des vestiaires avec un nouveau but signé Mitrovic (1-3, 53e). Mais il était écrit que les champions d’Afrique 2015 ne quitteraient pas ce match avec la défaite. Le sélectionneur Rigobert Song lançait son capitaine Vincent Aboubakar. Un coaching qui a payé avec la réduction du score par le nouvel entrant d’une splendide louche (2-3, 63e). Et 3 minutes plus tard, c’est autour d’Eric-Maxim Choupo-Moting, jusqu’ici transparent, d’inscrire le troisième but du Cameroun d’un plat du pied droit sur une passe décisive d’Aboubakar. Score final: 3-3.