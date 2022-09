Mondial 2022: « le Cameroun a les moyens de créer la surprise», Vincent Aboubakar prévient Neymar et le Brésil

Pas verni, le Cameroun est tombé dans la poule G en phase de groupe de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Une poule qui n’effraie cependant pas le capitaine Vincent Aboubakar qui voit les Lions Indomptables aller très loin lors de ce Mondial au Qatar.

Déjà défavorisée par le nombre de candidats (5 contre 13 pour l’Europe), l’Afrique n’a pas non plus été vernie lors du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde 2022. Chaque représentant du continent a hérité d’un gros morceau dans sa poule.

C’est le cas du Cameroun qui est tombé dans le groupe G où figure le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, la Serbie et la Suisse, deux équipes habituées de ces joutes internationales. Alors qu’ils aspirent dépasser les phases de groupe du tournoi, les Lions Indomptables auront fort à faire face à la Seleçao et son contingent de superstars dont Neymar, impressionnant avec le PSG à quelques mois du Mondial au Qatar.

Mais pour Vincent Aboubakar, le Cameroun a les moyens pour aller loin dans la compétition. Dans une interview accordée au site de la FIFA, le capitaine des Lions Indomptables assure que les siens sont déterminés à créer la surprise lors de ce tournoi comme ce fut le cas avec le Ghana à la Coupe du monde 2010. « Nous avons les moyens de créer la surprise«, a confié le géant camerounais.

L’avant-centre d’Al Nassr en Arabie Saoudite voit même les siens battre le Brésil, donné pour favori dans cette poule G. « Nous sommes tombés dans un groupe difficile, avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. Pour autant, nous n’avons pas peur du Brésil car cette équipe ne ressemble pas à celles que nous avons connues par le passé. Certes, il y a de bons joueurs mais pour aller loin dans une telle compétition, il faut un groupe soudé. Sans ce collectif, aligner les grands noms ne sert pas à grand-chose«, a ajouté le meilleur buteur de la CAN 2022 (huit buts).

De son côté, Neymar avait déjà prévenu ses adversaires camerounais qu’il ne leur fera aucun cadeau. La star brésilienne avait même confié qu’il ne se voit pas quitter le Qatar sans le trophée. «Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil », a-t-il averti. «Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça», avait lâché l’attaquant du PSG dans des propos relayés par Sport News Africa. A noter que le Cameroun affronte le Brésil le 2 décembre prochain.