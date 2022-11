Mondial 2022: le Brésil dompte la Serbie, Neymar sort sur blessure

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022, ce jeudi soir, le Brésil a fait forte impression en s’imposant contre la Serbie (2-0) dans le groupe G. Neymar a cédé sa place avant la fin de la partie sur blessure.

Favori annoncé de la Coupe du monde 2022, le Brésil n’a pas déçu pour ses débuts. Opposés à la Serbie dans le groupe H, les protégés de Tite ont livré une performance aboutie conclut par une victoire (2-0). Dès la première mi-temps, les joueurs brésiliens multipliaient les attaques sur le camp adverse, mais se heurtaient au gardien Vanja Milinković-Savić qui était dans un bon jour.

Le dernier rempart serbe sortait un corner direct de Neymar (14è), avant de dégoûter à tour de rôle Casemiro (22e), Vinícius Júnior (27e) puis Raphinha (35e). Malgré une nette domination de la Seleçao, les deux équipes retournaient au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0). Lors du second acte, le Brésil repartait à l’abordage et Alex Sandro trouvait le poteau serbe (59e). Mais à force de tenter, les Auriverde finissaient par trouver la faille.

A l’affût sur une frappe de Vinicius, Richarlison débloquait la situation (1-0, 62e). Et on retrouvait l’attaquant de Tottenham quelques minutes plus tard pour un geste qui a fait lever tout le stade. A la réception d’un centre magnifique de l’extérieur du droit de Vinicius, l’ancien buteur contrôlait de la poitrine avant d’exécuter une sublime volée en pivot pour tromper Milinkovic-Savic (2-0, 73e). A dix minutes du terme, Neymar, touché à la cheville quelques instants auparavant, cédait sa place à Antony.

Sur le banc de touche, l’attaquant a laissé couler des larmes. La blessure de l’ancien buteur du FC Barcelone pourrait donc être grave. Après cet épisode, le match prenait fin avec cette victoire du Brésil. Les protégés de Titre prennent donc la tête du groupe G avant d’affronter la Suisse, deuxième, lundi prochain.