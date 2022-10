Mondial 2022 : le ballon de la « main de Dieu » de Diego Maradona mis aux enchères

34 ans après, le ballon utilisé par la légende argentine, Diego Maradona, pour marquer son fameux but de la « main de Dieu » face à l’Angleterre, sera mis aux enchères contre un prix allant de 2,9 millions à 3,4 millions d’euros.

Le ballon avec lequel Diego Armando Maradona a marqué son fameux but de la « main de Dieu », lors de la victoire de l’Argentine face à l’Angleterre (2-1), en quart de finale de la Coupe du monde 1986, sera mis aux enchères en novembre prochain à Londres.

C’est la maison de vente Graham Budd Auctions qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié jeudi. Détenu par le sifflet tunisien, Ali Bennaceur, l’arbitre de cette rencontre légendaire, le cuir rond sera cédé contre une somme allant de 2,9 millions à 3,4 millions d’euros. Selon la maison de vente, les enchères commenceront le 16 novembre, pour lesquelles les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire en ligne dès le 28 octobre.

«Avec l’histoire entourant le ballon, nous nous attendons à ce que ce lot soit extrêmement populaire au moment où il sera mis aux enchères», a déclaré Graham Budd, dirigeant de la maison de vente, dans un communiqué.

Un match mémorable

La confrontation en quart de finale, l’une des plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde, revêtait une importance particulière pour l’Argentine, car elle s’est déroulée quatre ans seulement après la défaite de la guerre des Malouines. Le match est devenu gravé dans le folklore du football pour les deux buts de Maradona – un notoire et un sublime – dans le bouillonnant stade Aztèque de Mexico.

Le premier est survenu peu après la mi-temps lorsque Hodge, au bord de la surface de réparation anglaise, a intercepté une passe et renvoyé le ballon vers son gardien de but. Mais Maradona qui rôdait dans les parages, a sauté plus haut que le portier anglais Peter Shilton et a propulsé le cuir au fond des filets.

L’ Angleterre était furieuse et s’est plainte aux officiels qui ont cependant validé le but après plusieurs minutes de contestation. Maradona a ensuite attisé la polémique par la suite en disant que le but avait été marqué « un peu avec la tête de Maradona, un peu avec la main de Dieu ».

Quatre minutes plus tard, Maradona a encore frappé et cette fois, il n’y avait aucun doute. Recevant le ballon et tournant dans sa propre moitié de terrain, le « gamin en or » a déposé cinq défenseurs anglais avant de crucifier Shilton avec une frappe limpide qui a été élue « But du siècle » lors d’un sondage de la FIFA en 2002.

« Je n’ai pas vu la main, mais j’ai eu un doute »

«Ce ballon fait partie de l’histoire du football international. C’est sans doute le bon moment pour le partager avec le monde», a fait savoir son propriétaire, l’arbitre tunisien Ali Bennaceur, selon la maison de vente. Au lendemain du décès de la star argentine, en novembre 2020, à l’âge de 60 ans, Bennaceur avait avoué avoir eu un doute sur la validité du but marqué par El Pibe de Oro.

«Je n’ai pas vu la main, mais j’ai eu un doute», avait confié le Tunisien à l’AFP. «Vous pouvez voir les images, j’ai reculé pour prendre l’avis de mon second, le Bulgare Dotchev, et quand il a confirmé que c’était bon, j’ai accordé le but», avait-il raconté.

A noter que ce n’est pas la première relique de Maradona qui passe aux enchères. En mai dernier, le maillot porté par l’ancienne gloire de Naples lors de cette fameuse rencontre a été vendu pour 9,3 millions de dollars, plus du double du prix prévu par Sotheby’s.