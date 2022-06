Mondial 2022 : l’Australie décroche le dernier ticket pour le Qatar

Vainqueur du Pérou aux tirs au but ce lundi, lors du dernier barrage pour le Mondial 2022, l’Australie décroche le dernier billet encore disponible pour le Qatar. Les Australiens rejoignent le groupe D, en compagnie de la France entre autres.

Le dernier barrage qualificatif pour le Mondial 2022 se disputait ce lundi à Doha. L’Australie, vainqueur du barrage de la Zone Asie contre les Émirats Arabes Unis (2-1), affrontait le Pérou qui a terminé cinquième de la poule Amérique du Sud. Une rencontre qui a finalement tourné en l’avantage des Australiens, qui se sont imposés aux tirs au but (0-0, 5 à 4), pour valider leur place au Qatar.

Mais cette qualification a pris du temps à se dessiner pour Les Socceroos. La première période était plutôt fermée et pauvre en occasions, et les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0). Lors du second acte, le Pérou passait la seconde vitesse. Gianluca Lapadula (50e, 86e), Sergio Peña (67e) mais surtout Christian Cueva (69e), étaient tout proche d’ouvrir le score, mais ils manquaient tous de réussite.

Le match se joue aux tirs au but

En face, les Australiens pensaient réaliser le hold up parfait en fin de match, mais Hrustic butait sur Gallese (88e). À la fin des 90 minutes, les deux équipes étaient toujours à égalité et il fallait passer par les prolongations. Là encore, malgré quelques tentatives intéressantes, le score ne bougeait toujours pas.

La décision se faisait finalement aux tirs au but et les Australiens maîtrisaient mieux l’exercice (5-4), pour s’offrir leur ticket pour la prochaine messe du football mondial. Ils tombent dans le groupe D, en compagnie de la France, du Danemark et de la Tunisie. Le coup d’envoi de la coupe du Monde 2022 est prévu pour le 21 novembre.