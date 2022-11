Mondial 2022: l’Argentine éliminée ce samedi si…

Opposé au Mexique ce samedi, après sa désillusion contre l’Arabie Saoudite il y a quelques jours, l’Argentine doit absolument éviter la défaite, pour ne pas dire adieu à la Coupe du monde 2022 dès la phase de groupe.

C’est sans doute la plus grosse surprise de cette Coupe du monde 2022. Opposée à l’Arabie Saoudite lors de sa première sortie dans le groupe C, l’Argentine a été battue à la surprise générale sur le score de 2-1. Un mauvais résultat qui met déjà la pression sur l’Albiceleste pour son deuxième match dans la compétition. Les coéquipiers de Lionel Messi doivent réagir ce samedi face au Mexique (20h, GMT+1) pour rester en vie dans ce tournoi qatari.

En cas de défaite contre les Mexicains, l’Argentine dira simplement adieu à la compétition. La dernière fois que les Argentins ont quitté la Coupe du monde dès la phase de poule, c’était en 2002. Entraînés à l’époque par Marcelo Bielsa, les partenaires de Gabriel Batistuta avaient été battus par le Nigeria (1-0) et l’Angleterre (1-0), avant de conclure la phase de groupes par un nul contre la Suède (1-1).

Une nouvelle désillusion inenvisageable pour le sélectionneur de l’Albicéleste, Lionel Scaloni, qui s’est montré serein en conférence de presse: « C’est un match de football mais on sait qu’on a la responsabilité d’avoir tout un pays derrière nous. On est sereins parce qu’on sait qu’on laissera jusqu’à la dernière goutte de sueur sur le terrain. J’aimerais que les gens voient ce qu’est vraiment ce groupe, ce qu’il a donné et ce qu’il va encore donner. Et qu’ils aient confiance en nous.«