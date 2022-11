Mondial 2022: l’Arabie Saoudite punit l’Argentine malgré Lionel Messi

Malgré un but sur pénalty de Lionel Messi en première période, l’Argentine s’est inclinée face à l’Arabie Saoudite (1-2) ce mardi, en première journée du groupe C de la Coupe du monde 2022.

Favorite pour le sacre suprême, l’Argentine a concédé ce mardi sa première défaite à la Coupe du monde 2022. L’Albicéleste s’est inclinée face à l’Arabie Saoudite ce mardi à Doha. Opposés aux Maroon dans un match comptant pour la première journée du groupe C, les Argentins ont été battus sur le score de 2-1. Une désillusion pour les hommes de Lionel Scaloni qui n’ont plus connu de défaite depuis 36 matchs.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Dans une rencontre qui sonne comme un combat entre Goliath et David, l’Argentine avait pourtant pris le match par le bon bout. Dominateur, le géant sud-américain avait concrétisé son début de match parfait par un but sur un pénalty transformé par son capitaine Lionel Messi, suite à une faute sur Leandro Paredes (1-0, 10è). En feu, les partenaires de l’attaquant du PSG auraient pu alourdir la marque mais les réalisations de la Pulga (22è) et de Lautaro Martinez (27è, 35è) ont été annulées par la VAR. Les deux équipes partaient à la pause sur ce court avantage pour l’Albicéleste.

Mais tout a basculé en l’espace de cinq minutes, au retour des vestiaires. Transfigurés, les joueurs de Hervé Renard ont égalisé sur une frappe croisée parfaite de leur attaquant Al-Shehri (48e). Dans la foulée, Salem Al-Dawsari a fait soulever la foule d’une merveille de frappe enroulée que Martinez n’a pu qu’effleurer (53e). Un retournement spectaculaire de situation qui a même surpris les Argentins, obligés de se ruer en vain à l’assaut des cages d’Al-Owais, auteur de plusieurs arrêts réflexes. Le match se terminait donc sur le score de 2-1.

Une mauvaise entame sans doute pour l’Argentine et Lionel Messi qui vont devoir remporter leurs prochaines sorties pour ne pas dire adieu à la compétition. L’Albicéleste affrontera le Mexique (26 novembre) et la Pologne (30 novembre) lors de la deuxième et troisième journée du groupe C.