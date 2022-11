Mondial 2022: l’Angleterre tenu en échec par les Etats Unis

L’Angleterre et les États-Unis se sont neutralisés (0-0) ce vendredi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B de cette Coupe du monde 2022.

La deuxième journée du groupe B du Mondial 2022 s’achevait ce vendredi soir, avec un duel entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Un match très important, car les Américains, après avoir été tenus en échec par le Pays de Galles en début de semaine, devaient remporter les trois points pour se relancer. En face, les Three Lions visaient la qualification pour les huitièmes de finale. Mais, dans une rencontre plus ou moins animée et dominée par la team USA, les deux équipes ont été contraintes au partage des points (0-0).

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde France - - Danemark Fifa Coupe du Monde Argentine - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 0 0 USA Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 1 1 Equateur Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran

A l’image de leur belle prestation contre les Gallois, il y a quelques jours, les Américains posaient énormément de problèmes aux Anglais dès l’entame, surtout en milieu de terrain. Weston McKennie et Tyler Adams auront maîtrisé ce secteur du jeu pendant la majeure partie du match. En attaque, Christian Pulisic et Timothy Weah se créaient quelques occasions, mais n’arrivaient pas à ouvrir le score. De son côté, l’Angleterre était étonnamment inoffensive devant. La pause survenait sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas.

Les protégés de Gareth Southgate manquaient toujours d’idées pour tenter de perturber une équipe des USA qui tentait de trouver la faille. Les occasions se faisaient de plus en plus rares, et comme souvent dans ces cas-là, le match prenait fin sur ce score nul et vierge (0-0). Un résultat qui fait plutôt les affaires des Anglais qui, avec quatre points au compteur, sont quasiment assurés de disputer le second tour. En revanche, avec deux petits points au compteur, la team USA devra absolument s’imposer contre l’Iran lors de la dernière journée pour espérer poursuivre l’aventure.