Mondial 2022: l’Angleterre écrabouille l’Iran d’entrée (6-2)

L’Angleterre n’a pas fait dans la dentelle et s’est largement imposé contre l’Iran (6-2) ce lundi après-midi, à l’occasion du premier match de ce Mondial 2022 dans le groupe B.

Après un premier match indigeste entre l’Equateur et le Qatar en ouverture, l’Angleterre affrontait l’Iran ce lundi à l’occasion du premier match de la poule B dans ce Mondial 2022. L’opposition semblait déséquilibrée sur le papier, et cela s’est confirmé sur le terrain. Les hommes de Gareth Southgate n’ont eu aucune pitié pour leur adversaire du jour, s’imposant sur le score sans appel de 6-1.

La première demi-heure de la rencontre semblait pourtant indécise. Malgré une totale domination des Three Lions, les iraniens tenaient bon et le score était toujours nul et vierge. Et alors qu’on se dirigeait tout droit vers une première mi-temps sans but, Jude Bellingham va trouver la faille pour les anglais. Lancé sur l’aile gauche par Raheem Sterling, Luke Shaw enroule un centre devant le but et trouve le prodige du Borussia Dortmund qui terrassait le gardien adverse d’un coup de casque (1-0, 35è).

La situation désormais débloquée, l’Angleterre passait la seconde vitesse et faisait le break quelques minutes plus tard. Après un corner de Luke Shaw, Harry Maguire remisait de la tête au point de penalty sur Bukayo Saka qui terminait idéalement cette action (2-0, 43è). Dans la foulée, Ryan Sterling permettait aux siens de prendre le large (3-0, 45+1). A noter, lors de ce premier acte, la sortie sur blessure du gardien iranien Alireza Beiranvand après un choc avec un coéquipîer.

Une deuxième période prolifique

Au retour des vestiaires, fort de leur fin de première mi-temps remarquable, les anglais repartaient à l’abordage visiblement pas encore satisfait. Un peu après l’heure de jeu, le cadre d’Arsenal, Bukayo Saka, s’offrait le doublé pour porter le score à 4-0 (62è). Dans la foulée de ce nouveau but, l’Iran parvenait à sauver l’honneur grâce Mehdi Taremi (4-1, 65è). Mais les Three Lions n’avaient pas encore terminé leur démonstration de force, puisque Marcus Rashford (71è) et Jack Grealish (89è) inscrivaient deux nouveaux buts pour tuer tout suspens dans cette rencontre.

En toute fin de partie, Taremi s’offrait le doublé sur Penalty pour réduire à nouveau la marque pour les siens (6-2, 90+12e). Entrée en lice totalement réussie donc pour la sélection anglaise, leader du groupe B en attendant la rencontre entre les Etats-Unis et le Pays de Galles ce lundi soir. Les coéquipiers de Harry Kane affronteront la team USA vendredi prochain pour leur deuxième match de poule. Une victoire les enverraient directement en huitième de finale de la compétition.