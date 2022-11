Mondial 2022: l’Angleterre contre le Sénégal en huitième de finale, les Etats-Unis face au Pays-Bas

L’Angleterre a disposé du Pays de Galles (3-0), mardi à Doha. Une victoire logique des Three Lions qui affronteront le Sénégal en huitième de finale. Tombeur de l’Iran, les Etats-Unis défieront les Pays-Bas.

Le groupe B a dévoilé ses représentants pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Et c’est l’Angleterre et les Etats-Unis qui ont décroché les deux tickets qualificatifs. Les Three Lions ont composté leur billet après leur victoire écrasante face au Pays de Galles ce mardi soir. Dans un match comptant pour la troisième journée, les Anglais se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Fifa Coupe du Monde Pologne - - Argentine Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Iran 0 1 USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 3 Angleterre Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar

Dominateurs et réalistes, les hommes de Gareth Southgate ont facilement pris les trois points de la partie. Marcus Rashford par deux fois (50e, 68e) et Phil Foden (51e) ont marqué les trois buts de la rencontre. Qualifiée, l’Angleterre affrontera en huitième de finale le Sénégal, qui a fini deuxième dans le groupe A après sa victoire précieuse face à l’Equateur (2-1).

Les Etats-Unis pour la 7è fois

Pour la 7è fois de leur histoire, les Stars et Stripes vont disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La Team US a assuré sa place pour le second tour du tournoi après sa courte victoire contre l’Iran (1-0). Christian Pulisic, auteur de son 22è réalisation en sélection, a marqué l’unique but de la partie.

Les Américains croiseront les crampons en huitième de finale avec les Pays-Bas, qui ont fini premiers de la poule A après leur victoire logique face au Qatar (2-0) un peu plus tôt dans la journée.