Mondial 2022: l’Allemagne arrache le nul contre l’Espagne et reste en vie

L’Allemagne a arraché le match nul face à l’Espagne (1-1) ce dimanche soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe E au Mondial 2022. Un résultat qui maintient la Mannschaft en vie dans le tournoi.

L’Allemagne reste en vie dans cette Coupe du monde 2022. La Mannschaft a obtenu ce dimanche soir un nul précieux face à l’Espagne. Au terme d’un match comptant pour la deuxième journée du groupe E, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Un résultat qui permet aux hommes d’Hansi Flick de prendre un point à l’issue de ce second round des phases de groupe, et donc en course pour le second tour.

Et pourtant, la tâche aura été rude pour la sélection allemande. Opposés aux Espagnols plus techniques dans la relance et surtout dans la conservation de la balle, les Allemands ont été nettement dominés en première période. Pedri, intenable dans son couloir, a causé des misères à la ligne défensive adverse. Mais la Roja qui jouait sans un véritable attaquant peinait à concrétiser ses multiples occasions. C’est d’ailleurs sur un score nul et vierge que les deux formations rentraient au vestiaire à la pause.

Une anomalie corrigée par Luis Enrique, de retour de la pause, avec l’entrée d’Alvaro Morata à la place de Ferran Torres. Et la différence s’en est automatique fait voir avec l’ouverture du score pour la Roja. En réception d’un centre de Jordi Alba, l’ailier espagnol devança Niklas Sule pour propulser le cuir au fond des filets (1-0, 62è).

Sonné par cette ouverture du score, Hansi Flick va aussi abattre ses cartes avec les entrées de Leroy Sané et Niclas Füllkrug. Un coaching payant puisque c’est ce dernier qui va arracher l’égalisation pour son équipe. Trouvé dans l’axe par Leroy Sané, Jamal Musiala déviait d’un contrôle orienté pour Niclas Füllkrug qui frappait puissamment dans la lucarne opposée d’Unai Simon (83e, 1-1).

L’Allemagne et l’Espagne iront donc chercher leur qualification pour les huitièmes de finale lors de la troisième journée dans ce groupe E. La Roja affrontera le Japon, tandis que la Mannschaft croisera les crampons avec le Costa Rica.